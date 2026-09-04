Más de un centenar de riders desafiarán la gravedad en el LANUSO 2026

Del 11 al 13 de septiembre el Skate Park de La Nucía acogerá III LANUSO 2026 (La Nucia Skate Open 2026). Una de las citas más espectaculares del calendario de los deportes urbanos en patinaje, en la que competirán los mejores riders de la Comunitat Valenciana y de otras regiones (al ser Open) en las modalidades de: Scooter Freestyle, Skateboarding y Roller Freestyle. 8 riders nucieros competirán en “casa” y ante su “afición” en LANUSO 2026. La entrada para el público será libre y gratuita durante las tres jornadas de competición

La competición congregará a más de un centenar de participantes, consolidando a “La Nucía, Ciudad del Deporte” como una parada obligatoria para los amantes de las disciplinas urbanas. La tercera edición de “La Nucia Skate Open” está organizada por la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana (FPCV) con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía. La presentación de este Campeonato Autonómico de deportes urbanos de patinaje 2026 ha contado con la presencia de Vicente Martí, presidente FPCV y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Tres especialidades

El evento se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en el Skate Park de La Nucía, en tres grandes bloques que representan el presente y el futuro del patinaje sobre ruedas: Scooter Freestyle, Skateboarding y Roller Freestyle. La combinación de estas tres modalidades asegura un despliegue constante de trucos de alta dificultad, saltos al límite y una gran competitividad en el Skate Park de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Horarios de competición

Los horarios del III La Nucía Skate Open será viernes 11 de septiembre de 17:00 a 21:30 horas entrenamientos. El sábado 12 de septiembre de 9:30 a 12:00 horas Competición Scooter Freestyle y a las 12:00 horas, las finales. Por la tarde competición de Skate de 17:30 a 20:00 horas y a las 20:00, finales de Skate. El domingo 13 finalizará LANUSO 2026 con la competición de Roller Freestyle de 9:30 a 12:00 horas, con las finales a partir de las 12:00 horas.

Gran presencia nuciera

Destacar la gran presencia de la “cantera nuciera” en LANUSO 2026 con varios riders locales que competirán en “casa” ante su afición durante un intenso fin de semana. El sábado por la tarde en la modalidad de Skate competirán Samuel Cuevas (Selección Valenciana), Guillermo Molina (Selec. Valenciana), Leo Ros, Mauro Varela y Valeria Chacón. Todos de la Escuela de Skate de La Nucía que dirige Pablo García.

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En la modalidad de Scooter el sábado por la mañana estarán los nucieros: Alex Rico y Liam Such y en la modalidad de Roller Freestyle el domingo competirá el local Iker Fuster.