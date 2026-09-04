España se despide de los Juegos Mediterráneos Taranto 2026 con 81 medallas

La delegación española ha puesto punto final a su participación en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 con un balance de 81 medallas: 18 oros, 35 platas y 28 bronces. Una cosecha que permite a España superar ampliamente las 66 preseas conseguidas en Orán 2022. Marcos Ruiz y la valenciana Alba Sánchez fueron los encargados de portar la bandera española durante la ceremonia de clausura en el Estadio Erasmo Iacovone. Los dos campeones mediterráneos pusieron el broche final a Taranto 2026 encabezando a una delegación que regresa a España con 81 medallas y un balance para el recuerdo.

Marcos Ruiz y Alba Sánchez abanderan la despedida de España en Taranto 2026. / Nacho Casares

España concluye la vigésima edición de los Juegos Mediterráneos en la sexta posición del medallero, atendiendo al número de oros, y como el cuarto país con más metales de toda la competición.

Grandes momentos

Entre los grandes momentos vividos en Taranto destacan los cuatro títulos conquistados por el boxeo, con Laura Fuertes, Emmanuel Reyes Pla, Rafa Lozano y Pablo Coy en lo más alto del podio; el histórico doble oro de las selecciones masculina y femenina de baloncesto 3x3; y el brillante estreno del pádel en el programa mediterráneo, saldado con dos oros y una plata para España, entre otros.

El equipo nacional también dejó su huella en disciplinas como el tiro con arco, la petanca, el taekwondo, el tenis, el remo, la halterofilia, la gimnasia artística, el atletismo o la hípica. A ello se sumaron actuaciones para la historia, como el récord de España absoluto de Yulenmis Aguilar en lanzamiento de jabalina o el récord del campeonato logrado por Marcos Ruiz en halterofilia.

La presencia española también fue protagonista en algunos de los deportes que debutaban en los Juegos Mediterráneos. José Luis Cabarcos se convirtió en el primer medallista español de skateboarding en la competición; Miguel Trotsenko subió al podio en natación con aletas; y Adrián Alonso consiguió la plata en el estreno del maratón de patines.

El equipo masculino de waterpolo fue el encargado de cerrar la participación española. El conjunto dirigido por David Martín terminó en cuarta posición tras caer por 8-12 ante Serbia en el partido por la medalla de bronce, poniendo fin a una competición en la que se mantuvo en la lucha por el podio hasta la última jornada.

Los 228 deportistas que han representado a España se despiden así de Taranto después de dos semanas de competición, esfuerzo y éxitos en escenarios repartidos por toda la región de Apulia. Una actuación coral que refleja la fortaleza y la diversidad del deporte español y que deja como legado una de sus grandes cosechas recientes lejos de casa.

Ceremonia de clausura

Marcos Ruiz y Alba Sánchez fueron los encargados de portar la bandera nacional y encabezar al equipo español en su último desfile por el estadio tarantino. Los dos halterófilos han recibido este reconocimiento después de protagonizar una brillante actuación en los Juegos y subir a lo más alto del podio.

Marcos Ruiz se proclamó campeón mediterráneo de arrancada en la categoría de 110 kg, estableciendo tres nuevos récords de la competición, y añadió una medalla de plata en dos tiempos. Por su parte, Alba Sánchez conquistó el oro en dos tiempos de 53 kg y estableció dos nuevas plusmarcas españolas en su estreno en unos Juegos Mediterráneos.

Bajo el título “Mediterráneo en Fiesta”, la ceremonia convirtió el Iacovone en un gran escenario dedicado a la música, la cultura y la unión entre los países participantes. Centenares de músicos de Rockin’1000 actuaron al unísono para formar una gran orquesta mediterránea, acompañados por la Orchestra della Magna Grecia y diferentes artistas y agrupaciones de la región de Apulia.

El acto también incluyó el tradicional relevo entre ciudades anfitrionas. Taranto entregó la bandera de los Juegos Mediterráneos a Pristina, capital de Kosovo y sede de la próxima edición, que se celebrará en 2030.