València da la bienvenida a SailGP que tomará La Marina este fin de semana

El Palau de les Arts ha acogido este viernes la presentación del Spain Grand Prix SailGP Valencia que se celebra este fin de semana, 5 y 6 de septiembre en la Marina de València. Uno de los mayores espectáculos de la vela mundial llega a València por primera vez y visitará la capital del Turia como mínimo durante tres ediciones tras el acuerdo alcanzado hace unos meses con el circuito Rolex SaiGP Championship.

La presentación contó con la presencia del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, vicepresidente de la Generalitat y Conseller de Presidencia; el director General de Deporte, Luis Cervera; la concejala de deportes de València, Rocío Gil; Russell Coutts Chief Executive Officer de SailGP y representantes del equipo español Los Gallos, y del resto de equipos participantes.

El Palau de Les Arts acogió a organizadores y participantes / Fernando Bustamante

Dos días de fuertes emociones en la Marina

La competición, que reunirá a trece equipos de todo el mundo, entre ellos el representante español, Los Gallos permitirá disfrutar de un gran espectáculo ya que los F50, los catamaranes protagonistas de SailGP, alcanzan velocidades superiores a los 100 kms/ hora. Este viernes los equipos realizarán los entrenamientos oficiales mientras que la competición se celebrará sábado y domingo con carreras entre las 13:30 y las 15:00 horas. Las pruebas se podrán seguir también por TV en Movistar #Vamos.

IMG 20260904 WA0007 / Fernando Bustamante

València estrenará un nuevo formato de competición por grupos denominado split racing, implantado de forma permanente hasta el final de temporada. Los trece equipos se dividen ahora en dos grupos en función de la clasificación obtenida en el Gran Premio anterior. El sábado, cada uno de los grupos disputará tres carreras, de unos 15 minutos cada una aproximadamente, obteniendo una puntuación según su clasificación. Del mismo modo, el domingo se realizan dos más por grupo. Finalmente, los dos mejores de cada grupo se enfrentan en una final entre cuatro equipos que decidirá el vencedor final del Spain Gran Prix y los puntos obtenidos se sumarán a la clasificación general.

Bienvenida a València

José Luis Díez, conseller de Presidencia y vicepresidente de la Generalitat Valenciana, dio la "bienvenida" a València, una ciudad abierta al mar y que se vuelca con el deporte". Recordó que ha habido "tres años de trabajo entre las tres administraciones, Generalitat, Diputación y Ayuntamiento. Hemos trabajado de la mano con SailGP para albergar este gran evento. Un evento que es sinónimo de espectáculo, de tecnología e innovación. Estamos contentos de poner identificarnos con esos tres conceptos". Díez también se refirió al pasado de València acogiendo la Copa América: "es emocionante ver que 20 años después Valencia vuelve a ser referente de la vela mundial. València tiene una gran tradición de vela".

Russell Coutts Chief Executive Officer de SailGP también se mostró encantado "de que SailGP llegue a València y auguró un fantástico fin de semana de vela y auguró mucha suerte al equipo local, Los Gallos".

El medallista de oro olímpico y piloto de Los Gallos, Diego Botín afirmó que "competir en València, en casa es muy emocionante" y destacó que el objetivo es estar en la final de Abu Dhabi: "Es una competición muy igualada, tenemos que aprovechar el empuje de estar en casa pero es una competición muy pareja. Esperemos que competir en Valencia no sé ese plus".

Nicole, también integrante del equipo español resaltó que el "proceso de ccrecimiento como grupo ha sido muy bueno, hemos seguidos el camino que nos hemos marcado, trabajando con unión"

España compartirá grupo con Francia, Canadá, Dinamarca y EEUU. "Nunca sabes qué es mejor, algunos equipos depende de las condiciones son buenos en unas pruebas y otros, en otras, tenemos que estar muy atentos", afirmó Diego Botín. Para Nicole, el equipo español llega en buena posición, segundos en la general: "queremos pelear por la victoria pero hay que ir día a día, intentar estar en los dos puestos de delante y después luchar en la final".

representantes de distintos equipos participaron en una tertulia / Fernando Bustamante

Una competición mundial

SailGP Championship recorre este 2026 ciudades icónicas de todo el mundo -Perth, Auckland, Sídney, Rio de Janeiro, Bermudas, Nueva York, Halifax, Portsmouth, Sassnitz, Valencia, Ginebra, Dubái y Abu Dhabi- y está impulsado por los mejores regatistas internacionales, que lo dan todo en cada carrera por un premio récord de 12,8 millones de dólares. València es la décima cita de las trece que componen el calendario.

Las carreras

Cada una de las carreras comienza con una cuenta atrás de 1 minuto. Los F50 se mueven alrededor de la línea de salida y cada equipo busca al mismo tiempo espacio para acelerar y proximidad al punto exacto desde el que quiere arrancar sin sobrepasar la línea hasta que el reloj marca cero. Cuando llega, no basta con cruzar antes que nadie. Hay que hacerlo legalmente, con velocidad y con una trayectoria que permita atacar la primera boya.

En SailGP, unos segundos de preparación pueden condicionar los siguientes quince minutos. La primera salida hacia la boya 1 concentra buena parte de la espectacularidad de una carrera. Los barcos llegan juntos, elevados sobre los foils y con apenas espacio para maniobrar. El circuito alterna puertas de barlovento y sotavento durante su trazado y puede adaptarse a las condiciones del viento. En cada cruce, piloto y estratega calculan velocidad, distancia e intención rival mientras el resto de la tripulación mantiene el barco estable y preparado para la siguiente maniobra. Una infracción también puede alterarlo todo: salir antes de tiempo, no respetar un derecho de paso, impedir que otro barco evite un contacto, superar los límites del campo o completar mal el recorrido puede traducirse en una pérdida de distancia o en distintas sanciones. Es por tanto, una carrera de velocidad pero también un reto táctico y logístico.

El público valenciano podrá seguir muy de cerca la competición. Para ello, se ha instalado en Marina Port València una grada con capacidad para 10.000 espectadores. Destaca la Grada Marea Roja donde la afición española podrá animar al equipo local, Los Gallos.