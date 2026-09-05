Diego Botín: "Hemos hecho nuestra mejor jornada en SailGP"

El piloto del equipo español Los Gallos, Diego Botín se mostró feliz conla actuación del equipo español en la primera jornada del Spain Grand Prix SailGP Valencia pero evitólanzar las campanas al vuelo. Botín espera que el equipo conservela misma concentración que le ha llevado a liderar el grupo B.

Pendientes del viento

Las condiciones meteorológicas determinadas por el viento, son su principal preocupación: "Afrontamos la jornada del domingo con mente abierta porque no hemos tenido dos días iguales aquí en València, vamos a sacar conclusiones técncias de hoy y adaptar cosillas en cuanto a cómo gestionar la salida. El campo de regatas puede cambiar todo mucho, tenemos que esperar a mañana ,al parte más cercano para ver qué campo nos propopne el comité de regatas, hay que estar muy concentrados y no perder detalle".

Botín confía en que Eolo sople mañana con más fuerza: "a Valencia le pido un poco más de viento, los partes son optimistas pero está siendo muoy difícil de predecir así que hay que esperar".

Gran balance

Para el líder del equipo español, las 2 victorias y el segundo puesto logrado este sábado "ha sido una de las mejores jornadas que hemos tenido en Sailgp y hacerlo en casa no podíamos pedir más".

Aún así Botín avisa de que aún tendrá que ratificar Los Gallos el pase a la final en la cuarta y quinta pruebas este domingo: "no nos podemos venir arriba, queda mucho mañana, muchas pruebas importantes, es muy fácil despistarse y que un barco o dos nos pase y no entrar en la final. Es muy importante estar concentrados en la final si logramos entrar y hacer un buen papel ya que puedes entrar primero e irte con un cuarto puesto".

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Aunque España y Dinamarca llevan ventaja sobre sus perseguidores, Botín avisa: "hay que vigilar los barcos de cada grpo pensando que son nuestros rivales, pero sobre todo concentrarnos en nosotros mismos y luego ya mirar si hay que pensar más en ellos. Vamos a salir a ganar".