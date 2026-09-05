Los Gallos debutan con victoria en València

El equipo español Los Gallos ha iniciado de la mejor forma posible el Spain Grand Prix SailGP que se celebra este fin de semana, 5 y 6 de septiembre, en la Marina de València. Los Gallos, integrados en el Grupo B, se llevaban la victoria en la primera dse las tres carreras del día tras protagonizar un emocionantísimo final ante Dinamarca.

Dominando desde el principio

Los españoles salían en cabeza y lideraron la prueba en todo momento pasando sucesivamente cada puerta del recorrido en primera posición seguidos por Dinamarca y EEUU que luchaban por alcanzar al catamarán sepañol. El Grupo B en el que participa Los Gallos está integrado por los equipos representantes de Dinamarca, EEUU, Canadá Francia y Alemania. Los españoles, liderados por Diego Botín, piloto del equipo, cruzaban la línea de meta en primera posición aunque con los daneses luchando hasta el últim metro por arrebatarles la victoria.Ambos catamaranes cruzaban casi de forma simutánea la línea dse meta pero era el equipo de Diego Botín el ganador final .

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Tras esta victoria el equipo español da el primer paso hacia la clasificación parea la gran final de este domingoi en la que competirán los 2 mejores de cada grupo. Valencia, décima parada del SailGP, estrena un nuevo sistema de competición por puntos.