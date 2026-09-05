Los Gallos, segundos en la segunda carrera pero siguen su camino hacia la final

Tras llevarse la victoria en la primera carrera del Grupo B, los Gallos han finalizado segundos en la segunda de las tres pruebas programadas este sábado en el Grupo B. El equipo español está cumpliendo con su objetivo en esta primera jronada de competición del Spain Gran Prix SailGP que se celebra en la Marina de Valencia este fin de semana.

Si en la primera manga del día el equipo español, liderado por Diego Botín se imponía en una igualada final al equipo de Dinamarca, esta vez eran los daneses los que se llevaban el el triunfo evidenciando que ambos equipos son los más fuertes del grupo, y a falta de la tercera y última prueba, los máximos candidatos a ocupar las dos primeras plazas del grupo y medirse a los 2 primeros del grupo A en la gran final del domingo.

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En esta segunda prueba, la salida fue mucho más igualada, con Dinamarca en primera posición seguida por España y EEUU. Los estadounidenses lograban adelantar a daneses y españoles para ponerse lídseres en la puerta 2 del recorrido aunque poco después, tras cruzar la puerta 3 Dinamarca recuperaba el liderato seguida de España. Unas posiciones que se mantenían hasta el final. Alemania, Canadá y Francia completaban la clasificación.