Dos grandes estrellas de Hollywood protagonizan un gran duelo en SailGP en València

Ryan Reynolds se ha llevado la gloria en Valencia al ganar una carrera de alta velocidad de 6th Sailors frente a su compañero del equipo BONDS Flying Roos y copropietario Hugh Jackman, trasladando así su rivalidad de Deadpool y Lobezno a la competición de carreras náuticas más rápida.

En plena competición / SailGP

Luciendo cascos personalizados de Deadpool y Lobezno diseñados por el artista Painton, Hugh se subió a bordo del F50 australiano "Flying Roos" de BONDS, mientras que Ryan se unió a la embarcación de NorthStar Canada para el cara a cara previo al Spain Sail Grand Prix que se celebrará este fin de semana en Valencia.

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celebrando la victoria / SailGP

Dos tripulantes ilustres

Al unirse a las tripulaciones como sextos tripulantes (6th Sailors), Hugh y Ryan experimentaron la velocidad y la intensidad de SailGP de primera mano, llegando incluso a tomar el volante para pilotar los catamaranes voladores F50 durante la carrera. La reñida competición se decidió por una penalización.