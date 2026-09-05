València da alas a los Gallos que encarrilan la clasificación a la final del Spain Grand Prix SailGP

La Marina de València ha vibrado este sábado 5 de septiembre con la primera jornada del Spain Grand Prix SailGP, la décima prueba del Circuito mundial Rolex SailGP Championship, una de las competiciones de vela más importantes del mundo que ha vuelto a situar a la capital del Turia en lo más alto de la vela mundial. Cerca de 10.000 personas abarrotaron las gradas ubicadas en Marina Port València para disfrutar de un gran espectáculo. La marea roja llevó en volandas al equipo español que aspira a lograr su primera victoria en casa en una prueba del Circuito SailGP.

El equipo español, Los Gallos, que contó en todo el momento con el apoyo de su afición, cumplió su objetivo en esta primera jornada y tras brillar en el campo de regatas valenciano, lograndos dos victorias y un segundo puesto, da un gran paso hacia la gran final que se celebrará este domingo. El escaso viento y el intenso calor añadieron dificultad a una emocionante jornada en la que Los Gallos, liderados por Diego Botín demostraron que han llegado a València dispuestos a lograr por primera vez un triunfo final en casa. El equipo español, que ocupa la segunda posición en la general del Circuito, demostró que es uno de los equipos más fuertes de la competición.

Dos grupos y tres carreras en cada uno

València estrenaba un nuevo sistema en la que los 13 equipos que participan en SaiGP, representando a otros tantos países, compiten divididos en dos grupos, el Grupo A, con 7 equipos y el B con 6. Los Gallos quedaban encuadrados en el Grupo B junto a Canadá, EEUU, Dinamarca, Francia y Alemania. El equipo español firmó una actuación sobresaliente llevándose el triunfo en la primera y segunda prueba y tras finalizar segundo en la tercera. Los Gallos, que protagonizaron un bello pulso frente a su máximo rival en el grupo B, el Rockwool Racing de Dinamarca finalizó la jornada como líder del grupo B con 14 puntos por 12 de los daneses y 10 de EEUU.

Este domingo, a partir de las 13:30 horas se celebraran las carreras cuarta y quinta que determinarán la clasificación final del grupo. Los dos primeros (en estos momentos España y Dinamarca) pasarán a la final que se celebrará también el domingo y donde se enfrentarán a los 2 primeros del Grupo B. Así entre los 4 mejores se dirimirá el ganador final del Grand Prix de València que por primera vez acoge la prueba española del circuito SailGP. En el grupo A, tras las tres primeras jornadas, Australia, con 11 puntos lidera la general seguido de Italia con 10.

El equipo español Los Gallos iniciaba de la mejor forma posible el Spain Grand Prix SailGP que se celebra este fin de semana, 5 y 6 de septiembre, en la Marina de València. Los Gallos, integrados en el Grupo B, se llevaban la victoria en las dos primeras de las tres carreras del día tras protagonizar un emocionantísimo final ante Dinamarca. En la primera, Los Gallos superaban al equipo de EEUU, mientras que Dinamarca, se tenía que conformar con la tercera posición.

La Marina de València acoge el Spain Grand Prix SailGP Valencia / Fernando Bustamante

Dominando desde el principio

La carrera más emocionante llegaba con la segunda manga. Los españoles salían en cabeza y lideraron la prueba en todo momento pasando sucesivamente cada puerta del recorrido en primera posición seguidos por Dinamarca y EEUU que luchaban por alcanzar al catamarán sepañol. El Grupo B en el que participa Los Gallos está integrado por los equipos representantes de Dinamarca, EEUU, Canadá Francia y Alemania. Los españoles, liderados por Diego Botín, piloto del equipo, cruzaban la línea de meta en primera posición aunque con los daneses luchando hasta el último metro por arrebatarles la victoria.Ambos catamaranes cruzaban casi de forma simultánea la línea de meta pero era el equipo de Diego Botín el ganador final .

Revancha danesa en la tercera prueba

Si en la segunda manga del día el equipo español, liderado por Diego Botín se imponía en una igualada final al equipo de Dinamarca, esta vez eran los daneses los que se llevaban el triunfo evidenciando que ambos equipos son los más fuertes del grupo, y a falta de la tercera y última prueba, los máximos candidatos a ocupar las dos primeras plazas del grupo y medirse a los 2 primeros del grupo A en la gran final del domingo. Este domingo, tratará de rubricar su acceso a la final en la cuarta y quinta carreras del grupo que determinarán los equipos que pasan a la final.

Noticias relacionadas

En esta tercera prueba, la salida fue mucho más igualada, con Dinamarca en primera posición seguida por España y EEUU. Los estadounidenses lograban adelantar a daneses y españoles para ponerse líderes en la puerta 2 del recorrido aunque poco después, tras cruzar la puerta 3 Dinamarca recuperaba el liderato seguida de España. Unas posiciones que se mantenían hasta el final. Alemania, Canadá y Francia completaban la clasificación.