Estados Unidos vuela en Valencia en una jornada negra para Los Gallos

La marea roja estaba preparada para otra jornada de alegrías en la marina de Valencia, pero ni las condiciones meteorológicas ni la fortuna han querido que los Gallos siguieran arrasando en un Sail GP Spain que ha terminado coronando a Estados Unidos. Tras una jornada de sábado en la que el equipo español cosechó dos victorias y un segundo puesto en las tres primeras carreras, erigiéndose como gran favorito del fin de semana, las condiciones del viento y una mala estrategia en la primera regata del domingo han acabado con todas sus opciones, cruzando la meta en último lugar y dejándolos fuera de la gran final.

Desde esa primera regata del grupo B, Estados Unidos se erigió como el gran dominador del día. La embarcación de la estatua de la libertad no solo arrasó en su serie, sino que dominó también la gran final, algo más disputada, coronándose como el gran vencedor de la prueba de Sail GP en Valencia. En la final también compitieron Australia, que cruzó la meta en segundo lugar, Italia y Dinamarca, tercero y cuarto respectivamente.

Italia venció la regata del grupo A que le clasificó para la final, pero no pudo mantener el ritmo en la carrera definitiva. Dinamarca accedió a ella con 14 puntos, los mismos que España, pero los criterios de desempate sonrieron a los nórdicos.

Los Gallos, quintos en Valencia y mantienen la segunda plaza en el campeonato

A pesar del varapalo, el equipo español terminó el Spain Sail GP en una quinta posición que no es del todo mala, ya que le permite mantener la segunda plaza en el campeonato, manteniendo intactas sus buenas opciones de acceder a la gran final de Abu Dhabi. En cualquier caso, el domingo acabó siendo un golpe moral duro teniendo en cuenta que Los Gallos competían en casa y que el sábado había despertado todo el optimismo posible.

Una carrera perdida desde el inicio y la falta de viento condenó todo

Lo que mal empieza, mal acaba. Algo así le ocurrió al equipo español, que empezó a perder la carrera desde la salida, que fue horrible, perdiendo desde el principio varios metros con todos sus rivales. Los Gallos no se colocaron bien en el punto de inicio y llegaron en una situación de clara desventaja al primer cambio de rumbo, condenando el resto de la regata.

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La falta de viento condicionó las regatas y los españoles no supieron descifrar correctamente como lidiar con ello. De hecho, esa falta de viento fue la que hizo que la organizació tomara la decisión de no disputar la segunda fleet race del día, pasando directamente a la final, algo que terminó de sentenciar a un equipo español que, aún así, se llevó una gran ovación de Valencia.