Ricardo Ten, subcampeón del mundo en Estados Unidos... ¡con 51 años!

Una más... y ya van 36. Ricardo volvió a subir al podio en un Mundial de ciclismo y lo hizo en la crono individual C1 del Mundial de ruta que se disputa en Alabama, Estados Unidos. En esta ocasión no pudo subir al cajón más alto, pero se proclamí subcampeón tras completar los 14,6 kilómetros de competición en 20:03.87, quedándose a solo 33,87 segundos del oro ganado por el francés Thomas Tarou. El estadounidense Aaron Keith fue tercero.

En el que es el noveno Mundial en ruta del valenciano, suma ya 20 oros, 10 platas y 6 bronces entre pista y carretera, aunque este lunes podría ampliar aún más el palmarés en a prueba en línea, en la que es el actual subcampeón. Y es que en 2025, pese a llegar corto de preparación por la doble rotura y doble operación de clavícula, el deportista FER consiguió un nuevo doblete: oro en la crono individual, plata en la prueba en línea.

Ricardo Ten, durante la crono individual del Mundial de ciclismo. / RFEC

Ahora tendrá Ricardo Ten la oportunidad de repetir doblete pero inviertiendo las medallas de oro y plata, con el premio añadido de que este Mundial cuenta y concede puntos de cara a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles.

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Recorrido conocido

De cara a la prueba de liunes, destacaba Ten en declaraciones al Proyecto FER que "conozco el recorrido, porque en 2023 aquí se disputó una Copa del Mundo. Por una parte, me viene bien, porque es bastante revirado. Por otra, no me gusta del todo que sea tan ancho y que sea prácticamente llano. Pero soy optimista. Lo haremos bien".