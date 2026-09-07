España logra 10 oros en el Boxam Júnior en La Nucía

España logró 10 oros, 16 platas y 14 bronces en el "Boxam Internacional Sub -19, Sub-17 y Sub-15” celebrado en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. La “Roja” finalizó segunda en la clasificación final por detrás de México, en este Torneo internacional de boxeo, donde participaron 250 jóvenes de 21 países. Una competición que sirvió a la selección española como preparación Campeonato Europeo 2026 Sub-17 que se desarrollará en octubre en la localidad de Budva (Montenegro).

Las promesas del boxeo mundial participaron en este Torneo Internacional que se desarrolló durante cinco intensas jornadas (del 1 al 5 de septiembre) en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía. Este “Boxam 2026 (Joven, Júnior, Schoolboys” (masculino-femenino) fue organizado por la Real Federación Española de Boxeo, World Boxing, European Boxing con la colaboración del Comité Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

España: 10 oros

Los boxeadores y boxeadoras nacionales rindieron a un gran nivel en este Boxam Internacional U19, U17 y U15, La Nucía 2026. La selección española consiguió un total de 10 oros, 16 platas y 14 bronces. Destacar la gran actuación de las representantes femeninas que lograron 6 de los 10 oros de “La Roja”, 6 platas y bronces. Los oros españoles fueron: Laura Gutiérrez (-46 kg), Nora González (-48 kg), Adriana Muñoz (-50 kg), Zoe Montero (-54 kg) Elijah Sánchez (-54 kg), Aitor Ibai Gómez-Espinosa (-60 kg), Andrea Buelga (-54 kg), Cristina Peinado (-57 kg), Rodrigo Sánchez (-60 kg) y Samuel Atienza (-85 kg). El torneo contó con la presencia de Rafa Lozano, seleccionador nacional (medallista olímpico en Atlanta 1996 y Sydney 2000).

Adriana Muñoz logró el oro para España en este Torneo Internacional de Boxeo. / AYTO. DE LA NUCÍA

El español Elijah Sánchez (oro) en lo más alto del podio. / AYTO. DE LA NUCÍA

México quedó primera

A pesar de empatar en oros con México, España quedó segunda en la clasificación al tener una plata más y varios bronces. El Top 16 final fue: 1º México, 2º España, 3º Rumanía, 4º Ucrania, 5º Francia, 6º Serbia, 7º Turkmenistán, 8º Polonia, 9º Portugal, 10º Países Bajos, 11º Venezuela, 12º Puerto Rico, 13º Palestina, 14º Dinamarca, 15º Letonia y 16º Nueva Zelanda.

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“Un éxito de organización y resultados”

“Podemos decir que el torneo ha sido todo un éxito tanto en éxitos con esas 40 medallas para España, con 10 oros y en organización por las excelentes instalaciones de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Ha sido un BOXAM con gran nivel, con boxeadores de 4 continentes, muchos de estos nombres sonarán mucho para el gran público a corto y medio plazo. Quiero agradecer a todos los participantes en este Boxam y a las instituciones que lo han hecho posible: la Generalitat Valencia, la Diputación de Alicante y “La Nucía, Ciudad del Deporte”, comentó Felipe Martínez, presidente de la RFEBoxeo, tras cerrarse el torneo.