Eterno Toni Bou: "40 es un número espectacular"

Toni Bou ha redefinido los límites del trial y deporte en general alcanzando la barrera de los 40 títulos mundiales a sus casi 40 años (los cumple el 17 de octubre). Un éxito sin precedentes que el piloto de Piera quiso compartir con SPORT, nada más aterrizar del vuelto procedente de Países Bajos, donde se proclamó campeón este domingo.

Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo se siente uno al despertar con 40 títulos mundiales en su palmarés?

Bueno, hacía tiempo que estábamos buscando el número prohibido, así que me he levantado con mucha felicidad porque este año, con la lesión, lo he vivido como otra oportunidad, ha sido un año súper especial y es un número espectacular.

...Y eso que empezaste la temporada con muchas dudas por esa lesión en el hombro y no te dio tiempo a operarte¿Cómo está esta situación ahora mismo?

Estoy muy orgulloso de cómo he actuado una vez más, dándome oportunidades, intentando escuchar mi cuerpo y decidir con los médicos, pero sobre todo, decidir encima de la moto. Los primeros tres meses estaba muy claro que me operaba, tuve cita en quirófano dos o tres veces, la tercera la cancelamos con más tiempo pero la anterior fue al límite. Ha sido muy complicado porque no me sentía bien, pero los resultados eran muy buenos al principio del Mundial Indoor, estaba en la lucha por el título y eso me daba energía y ganas de seguir, pero en los entrenos me faltaba esa convicción, esa manera de entender el deporte. Cuando eso empezó a cambiar y me encontré mejor, la felicidad me quitó también la presión para llegar a este gran número, el 40, porque sinceramente me lo volví a pasar bien encima de la moto. Me faltaban cosas pero ya disfrutaba y con eso me ayudó allanar el camino.

Aun así ha sido una de tus temporadas más dominantes…

Diría que una de las más buenas, sorprendentemente, porque físicamente no ha sido así. Es verdad que hemos corregido muchas cosas, pero quizá he sacado tanto de otras partes que me ha hecho aún más completo. He competido con mucha cabeza, sabiendo dónde podía fallar, dónde no me podía permitir un error porque luego no lo iba a recuperar y eso me ha hecho pulir detalles que me han ayudado a ser mejor piloto.

¿Qué felicitación te ha emocionado más estas últimas horas?

Son muchas… he tenido la gran suerte de ganar dos mundiales por año y mis amigos siempre me felicitan de una forma increíble, pero esta vez he visto algo diferente en su mensaje porque son 20 años consecutivos ganando y ese número tan redondo. Y evidentemente me quedo con todos los ídolos que me han felicitado en el vídeo de HRC , Márquez, Iniesta, Pep…uff.

La temporada aún no ha acabado…

Veremos para mí si acaba o no acaba, hay que visitar al médico, hay que revisar bien este hombro y entender qué es lo que realmente necesito, pero sí pinta que de momento estas últimas carreras aún las voy a poder disputar y disfrutar de ellas.

Toni Bou, durante la entrevista en SPORT / Dani Barbeito

Si ya era difícil encontrar motivación para levantarte a entrenar cada día con semejante palmarés ¿Cómo sigue uno adelante después de 40 mundiales?

En ese aspecto soy un poco diferente a la gente, quizá por eso he podido conseguir estos 40 títulos. Lo que toca es disfrutar, que ya es lo que estaba haciendo los últimos años, desde que llegué a los 37 y vi que sí que iba a ser competitivo para pelear por este número. A partir de ahora, veremos. A veces me sorprendo a mí mismo, cuando pensaba que lo tenía un poco perdido con la lesión, encontré la motivación al recuperarme y eso es lo que me ha llevado aquí.

¿Cuándo fuiste consciente de que tenías un don especial para el trial?

No sabría decir, siempre noté algo especial, diferente en este deporte, que me costaba muy poco, que evolucionaba muy rápido. Siempre me han gustado los deportes y tenía un nivel muy normal en todo y un físico privilegiado. En el trial desde muy pequeño notaba una facilidad, empecé a competir y veía que a los rivales les costaba mucho más que a mí, que yo aprendía mucho más rápido, es difícil de explicar.

¿En qué ha cambiado más el Toni Bou actual con el de 2007, cuando empezó a ganar?

Físicamente,e soy parecido, pero estoy lesionado por todos los lados, el cuerpo está más castigado. Creo que mantengo esa esencia, ese carácter tan competitivo de querer ganar siempre, pero me he vuelto bastante más conservador, al escoger los momentos de atacar y encarar la vida con más con la experiencia.

En aquella época, cuando no ganabas, ¿cómo llevabas las derrotas, los fracasos? ¿Tenías muy mal perder?

Para nada estaba acostumbrado a ganar, me costaba muchísimo y siempre he tenido mal perder. Soy tranquilo, pacífico, pero en la competición saco esa rabia, esas ganas de ganar. Antes de 2007 perdía mucho y creo que eso me dio una buena base para poder conseguir tantas victorias después.

Tus cabreos son legendarios…

Me funcionó muy bien haber competido desde muy pequeño. Con ocho o nueve años estaba en Japón jugándome un Mundial y perder un campeonato a esa edad te hace crecer de golpe, te hace madurar, entender que la derrota hay que canalizarla hacia la parte positiva para mejorar.

Tú has evolucionado mucho, pero también el trial ¿Estás de acuerdo con el rumbo que ha tomado tu deporte?

Técnicamente sí, pero no con el reglamento, no con la forma que estamos haciendo las cosas, creo que el año que viene van a haber cambios bruscos. Este año el reglamento ha estado totalmente desacertado y no he entrado mucho en ese tema porque vi que no había manera de cambiarlo y la experiencia me dice que luchar contra la FIM, no te ayudará a conseguir el campeonato. Esta vez ellos mismos lo han visto y van a hacer bastantes cambios y espero que serán positivos para el deporte. (9:31)

¿Qué le falta al trial para tener más seguimiento?, sobre todo en la modalidad al aire libre, porque los pabellones se llenan...

Lo has descrito muy bien, podemos llenar un Sant Jordi con 12.000 personas y luego en los outdoors nos falta acercar a la gente. Lo haces aquí en Barcelona, con una buena promoción, un sitio donde puedan ver la carrera, donde se entienda bien el deporte y eso es lo que le falta al trial al aire libre. El aficionado de toda la vida que compraba la moto, un dorsal y podía seguir la carrera lo tiene muy complicado en la montaña.

"Es muy posible que Márquez vuelva a ganar y tiene mucho mérito, todos hemos visto la última foto del brazo de Marc y solo sabe Marc la situación en la que está y el nivel que tiene su nuevo 100%" Toni Bou

Tu que has competido lesionado ¿ves posible que tu amigo Marc Márquez vuelva a ganar el título, el décimo, tal como está su brazo?

Es muy posible que Marc vuelva a ganar y tiene mucho mérito, todos hemos visto la última foto del brazo de Marc y solo sabe Marc la situación en la que está y el nivel que tiene su nuevo 100% como ha dicho muchas veces. Por supuesto lo pongo como como candidato número uno al título 2026.

Tu mayor rival histórico en el Mundial, Adam Raga, tiene un hijo, Max, de 3 años, que ha heredado su talento y viene pisando fuerte. ¿Si tuvieras un hijo te gustaría que siguiera tus pasos?

Es muy divertido lo que le está pasando a Adam, es súper súper bonito. Si tuviera un niño evidentemente que vería las motos en casa, pero le dejaría elegir, que haga lo que más le gusta y sea lo que sea le apoyaría. Si fuera la moto y si fuera trial le podría enseñar mucho. Adam también sabe lo duro que este deporte, que hay que sacrificarse muchísimo y que te tiene que gustar muchísimo para poder llegar.

Tienes contrato hasta 2027 con Honda, con 41 años ¿luego qué? ¿Hay cuerda para rato?

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Veremos qué pasa, tengo muchas cosas en la cabeza. Siempre estaba súper centrado en conseguir los dos títulos cada año y ahora tengo la mente más abierta. En la parte final de mi carrera me gustaría coger más riesgos, probar historías como los Récords Guinness, hacer vídeos para redes sociales al estilo de Danny MacAskill o Pol Tarrés… intentar hacer cosas que me motiven, siempre pero vinculado al equipo y que sea algo positivo para ambas partes.

Fuente: Sport