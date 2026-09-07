Fiesta casi completa para el Aspar Team Junior en Valencia

El CFMOTO Aspar Team Junior sigue liderando en las categorías de Moto3 Junior y Moto4 European Cup. Además, por primera vez, los tres pilotos del equipo Moto3 Junior ocupan las tres primeras posiciones de la clasificación general. Cano ha sido el gran vencedor de este fin de semana con pleno de victorias en el Circuit Ricardo Tormo, en ambas ocasiones por delante de Yaroslav Karpushin, que también ha subido al podio en dos ocasiones y que ahora es segundo a 35 puntos de Cano. En la Moto4 European Cup, Álvaro Lucas lo ha dado todo en su primera oportunidad de coronarse campeón y, pese a finalizar en el podio en las dos carreras, tendrá que esperar a la siguiente cita para volver a intentar hacerse con el título.

Carlos Cano brila en casa

Carlos Cano ha completado su mejor fin de semana en su temporada de debut en la categoría de Moto3 Junior. El piloto del CFMOTO Aspar Team Junior ha comenzado las dos carreras que se han disputado este domingo desde la pole y ha defendido la posición frente a sus dos compañeros de equipo para subir a lo más alto del podio en ambas pruebas. Con esta doble victoria Cano aumenta su ventaja en la clasificación general y continúa liderando en solitario con una diferencia de 35 puntos sobre su compañero Yaroslav Karpushin, que tras este fin de semana ya ocupa la segunda posición. El de Kirguistán también se ha llevado dos trofeos en el Circuit Ricardo Tormo y, al igual que Cano, ha repetido resultado en ambas ocasiones al finalizar segundo. Giulio Pugliese ha rozado el podio este domingo y gracias a sus dos cuartas posiciones cierra el top 3 de la clasificación, empatado a puntos (101) con el cuarto clasificado, pero su victoria en la ronda de Barcelona le sitúa por delante.

Álvaro Lucas acaricia el título en Moto4

Álvaro Lucas ha podido soñar hasta la última vuelta de la segunda carrera sw la European Moto4 Cup con cerrar el título por el que lleva peleando toda la temporada. El piloto del CFMOTO Aspar Team Junior había vencido de forma magistral la primera prueba disputada en el trazado valenciano y necesitaba únicamente sumar cinco puntos más que su máximo rival, Lorenzo Pritelli. Sin embargo, cuando peleaba por esa victoria en la última curva de la carrera, la prueba se ha visto detenida por un accidente entre dos pilotos en la zona intermedia del Circuit. De este modo, valía el paso por meta anterior, en el que Lucas era tercero, por detrás de Pritelli, ganador de la prueba. Lucas llegaba a Valencia con 36 puntos y afronta las dos últimas carreras de la temporada con esa misma ventaja, 36 puntos. Un podio en la próxima cita, en Aragón, le permitiría conseguir de forma matemática el título de la categoría. En Valencia, su compañero de equipo Enzo Zaragoza ha vuelto a demostrar su talento para pelear por las posiciones de podio y terminar por primera vez en su temporada de debut en Moto4 en el top 5. Con los resultados de hoy, Zaragoza sube a la undécima posición de la clasificación, a tan solo tres puntos del top 10.

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El Aspar Team Junior encara la recta final de una gran temporada, pero tendrá que esperar tres semanas, hasta el próximo 27 de septiembre, para volver a competir en el circuito de MotorLand Aragón.