Las grandes favoritas internacionales llegan a La Sella Open 2026

La Sella Open 2026, cuarta edición de este torneo del Ladies European Tour (LET) dotado con un millón de euros, se prepara para acoger del 17 al 20 de septiembre a un plantel internacional de primer nivel en La Sella Golf Resort, campo diseñado por José María Olazábal. En sus tres primeras ediciones, el torneo se ha consolidado como una cita ineludible del calendario femenino europeo, y esta cuarta entrega vuelve a reunir a golfistas de nacionalidades muy distintas, unidas por su nivel competitivo y por historias personales que están marcando la temporada 2025-2026 del circuito.

Protagonistas

Encabeza la lista de favoritas la campeona vigente, la canadiense Anna Huang (Vancouver, 30 de octubre de 2008), que llegó al profesionalismo en 2025 tras una sobresaliente etapa amateur —campeona del Mundial Júnior Femenino por equipos con Canadá y subcampeona individual en 2023— y debutó en el LET por la vía dura, superando la Q-School. En su temporada de rookie firmó una de las actuaciones más contundentes de la historia reciente del torneo: una victoria por siete golpes de ventaja y 20 bajo par (268 golpes) en La Sella Open 2025, con tan solo 16 años, 10 meses y 22 días, lo que la convirtió en la campeona más joven del LET en toda la temporada. Una semana después repitió triunfo en el Lacoste Ladies Open de France, con lo que se convirtió en la primera golfista canadiense en sumar más de una victoria en el circuito europeo en una misma temporada. Su año de debut se completó además con presencia en el U.S. Women's Open y en el Women's British Open. Huang regresa ahora a Dénia con el reto de convertirse en la primera jugadora en revalidar el título de La Sella Open.

Entre sus principales rivales internacionales destaca la francesa Nastasia Nadaud (Chambéry, 23 de noviembre de 2004), subcampeona en la edición de 2025 y una de las jugadoras que más ha progresado en el circuito en los últimos dos años: tras hacerse profesional en 2023 y asegurar su tarjeta del LET en la Q-School, encadenó una temporada de consolidación que culminó el pasado noviembre con su primer título profesional, el Andalucía Costa del Sol Open de España, con una victoria por cuatro golpes (272, -16) sobre la francesa Perrine Delacour. Ese triunfo le permitió cerrar el año en el tercer puesto del Orden de Mérito del LET y entrar por primera vez en el top-100 del ranking mundial femenino, una progresión que la sitúa como una de las amenazas más serias para el título de Huang.

También estará muy atenta a esta cita la australiana Maddison Hinson-Tolchard (Perth, 27 de enero de 2002), tercera clasificada en la edición de 2025. Antes de dar el salto al profesionalismo en junio de 2024, Hinson-Tolchard fue una de las grandes referencias del golf universitario estadounidense en Oklahoma State University, donde fue elegida mejor jugadora de la Big 12 Conference en 2022 y 2023 y terminó cuarta en el Campeonato Nacional NCAA de 2023, a solo dos golpes de la ganadora, Rose Zhang. Tras sus primeros pasos como profesional en el Epson Tour, en 2025 ha repartido su calendario entre el WPGA Tour of Australasia y el LET, circuito en el que logró este año su primer top-10 individual en el Tenerife Women's Open, confirmándose como una de las jóvenes promesas del golf internacional.

A ellas se suma la alemana Helen Briem (Nürtingen, 12 de agosto de 2005), campeona de La Sella Open en 2024 y ex número 1 del ranking amateur mundial antes de dar el salto al profesionalismo, en julio de ese mismo año. Briem llegó a lo más alto del golf femenino europeo por la puerta grande: encadenó tres victorias consecutivas en el LET Access Series como amateur en junio de 2024 y, apenas unas semanas después de convertirse en profesional, conquistó su primer título en el LET precisamente en La Sella Golf Resort, con una victoria por dos golpes. Ese mismo mes se impuso también en el Rose Ladies Open tras un playoff. Briem regresa ahora a Dénia, el escenario de su primer gran triunfo profesional, con el objetivo de recuperar el título frente a un campo que combinará a las mejores golfistas internacionales con las principales representantes del golf español, entre ellas las ocho jugadoras nacionales ya confirmadas para esta cuarta edición.

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La entrada a La Sella Open 2026 será gratuita todos los días de la semana del torneo, del 17 al 20 de septiembre.