Marina Camps y Miguel Risco, campeones autonómicos de Triatlón Olímpico en Sagunto

La playa de la Almardà de Sagunto fue este domingo el escenario elegido para el regreso de la competición autonómica tras el paréntesis estival. El Triatlón de Sagunto, disputado en distancia olímpica, reunió a los mejores especialistas de la Comunitat Valenciana en una jornada que decidió los nuevos campeones y campeonas autonómicos de Triatlón Olímpico.

La prueba, además, tuvo una doble importancia dentro del calendario autonómico, ya que también fue sede de una nueva jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026. Con tan solo una prueba por disputar antes del final de la temporada, Sagunto se convirtió en una cita clave para los clubes valencianos en la lucha por sumar los últimos puntos de la clasificación.

Los participantes afrontaron un exigente recorrido de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

Los participantes afrontaron un exigente recorrido de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. / TRICV

A las 8:15 horas se dio el pistoletazo de salida a la competición masculina, mientras que veinte minutos más tarde, a las 8:35 horas, comenzó la prueba femenina.

Una competición abierta hasta el último segmento

Los primeros metros de competición dejaron claras las intenciones de los principales favoritos. En la prueba masculina, Jorge Brizuela fue el más rápido en completar el segmento de natación, saliendo del agua acompañado por un reducido grupo de triatletas destacados.

En categoría femenina, Marina Camps fue la más rápida en el primer segmento. La triatleta del Club Triatló Gandia salió del agua en solitario, tomando ventaja desde los primeros compases de la competición.

Los 40 kilómetros de ciclismo comenzaron a definir la lucha por los puestos de honor. En la competición masculina, Óscar Espinosa, Álex Vanaclocha y Antonio Escorihuela llegaron destacados a la segunda transición, mientras que en la prueba femenina Lúa Cortés alcanzaba la T2 liderando la carrera en solitario.

Los 40 kilómetros de ciclismo comenzaron a definir la lucha por los puestos de honor. / Roberto Chacón

Sin embargo, los últimos 10 kilómetros de carrera a pie terminaron por decidir las posiciones definitivas y coronar a los nuevos campeones autonómicos.

Los últimos 10 kilómetros de carrera a pie terminaron por decidir las posiciones definitivas. / Roberto Chacón

Miguel Risco y Marina Camps, campeones autonómicos

En la competición masculina, Miguel Risco, del C.E.A. Bétera, firmó una gran actuación en el último segmento para proclamarse campeón autonómico de Triatlón Olímpico 2026.

El segundo puesto y la medalla de plata fueron para su compañero de equipo Antonio Escorihuela, mientras que el bronce autonómico fue para Óscar Espinosa, del C.D.T. Resistentia T3.

En categoría femenina, Marina Camps subió a lo más alto del podio autonómico y se proclamó campeona autonómica de Triatlón Olímpico 2026. La medalla de plata fue para Cristina Ballester, del Club Triatló Gandia, mientras que Chloe Nicolas, del C.D.T. Resistentia T3, completó el podio con la tercera posición.

Campeonato Autonómico de Triatlón Olímpico

Categoría masculina

1.º Miguel Risco – C.E.A. Bétera

2.º Antonio Escorihuela – C.E.A. Bétera

3.º Óscar Espinosa – C.D.T. Resistentia T3

Podio masculino. / TRICV

Categoría femenina

1.º Marina Camps – C.E.A. Bétera

2.º Cristina Ballester – Club Triatló Gandia

3.º Chloe Nicolas – C.D.T. Resistentia T3

Podio femenino. / TRICV

Sagunto, penúltima cita de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026

La competición celebrada en Sagunto fue también la penúltima prueba puntuable de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026. Los clubes de las tres divisiones volvieron a competir por sumar puntos antes de la gran cita final de la temporada, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Vinaròs.

Los resultados de la jornada en Sagunto fueron los siguientes:

Competición femenina

Primera División

1.º C.D.T. Resistentia T3

2.º C.E.A. Bétera

3.º Tripuçol

Los clubes de las tres divisiones volvieron a competir por sumar puntos antes de la gran cita final de la temporada, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Vinaròs. / TRICV

Segunda División

1.º Club Triatlón Castellón

2.º Ondara Tri-Esport

3.º 3 Reptes Triatló L'Olleria

Tercera División

1.º A7 Triatló LAW

2.º S.D. de la Universitat Politècnica de València

3.º C.A. Triatló La Vila Joiosa

Sagunto, penúltima cita de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026. / TRICV

Competición masculina

Primera División

1.º C.E.A. Bétera

2.º C.D.T. Resistentia T3

3.º Tripuçol

Segunda División

1.º Best Of You 3PW Almazora

2.º S.D. Correcaminos

3.º Ondara Tri-Esport

La competición celebrada en Sagunto fue también la penúltima prueba puntuable de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026. / TRICV

Tercera División

1.º Trisud

2.º Triculpelat Alaquàs C.T.

3.º S.D. de la Universitat Politècnica de València

Con la cita de Sagunto, la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 entra en su fase decisiva. La competición autonómica por clubes se resolverá el próximo 4 de octubre con la celebración del Triatlón por Equipos de Vinaròs, última prueba de la temporada.

La cita castellonense reunirá a los clubes de Primera, Segunda y Tercera División y pondrá el broche final a una nueva edición de la Lliga de Clubs Caixa Popular. Una vez finalizada la competición, se celebrará la entrega de premios de la clasificación general final, en la que se reconocerá a los clubes que hayan conseguido las mejores posiciones tras una intensa temporada de competición.