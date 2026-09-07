Resultados del fin de semana

Los próximos grandes eventos internacionales del calendario deportivo de València en 2026 Y 2027.

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Vela

. Sail Grand Prix de ValenciaEstados Unidos vuela en València en una jornada negra para Los Gallos. Tras dominar el sábado, el equipo español no descifró a tiempo una regata marcada por la falta de viento y por una mala salida y ni siquiera se clasificó a la gran final. A pesar de ello, el equipo español terminó el Spain Sail GP en una quinta posición, que le permite mantener la segunda plaza en el campeonato, manteniendo intactas sus buenas opciones de acceder a la gran final de Abu Dhabi.

La Marina de València acoge el Spain Grand Prix SailGP Valencia / Fernando Bustamante

Baloncesto

. Mundial Femenino Alemania 2026, del 4 al 13 de septiembre. En la primera fase, España se mide a Alemania (83-53 | Awa Fam y Raquel Carrera lideran la exhibición de España en Berlín), Mali (82-73 | España se queda sin fuerzas ante Mali) y a Japón (lunes 7 de septiembre a las 17:50 horas). España se mide a Japón con todo en juego y la calculadora en la mano.

El primer equipo femenino de Valencia Basket estará representado por siete jugadoras, más de la mitad de su plantilla, en la Copa del Mundo, que se celebra del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Elena Buenavida, Raquel Carrera, Alicia Flórez y Helena Pueyo han entrado en la lista definitiva de España. Elizabeth Balogun lo ha hecho con Nigeria, Alexis Peterson con Alemania y Virag Tacaks-Kiss con Hungría. Las siete debutan en una Copa del Mundo.

. Pretemporada Valencia Basket.El lunes 7 de septiembre (20:00 horas) jugará su primer amistoso contra Casademont Zaragoza, siguiendo la tradición de las últimas temporadas, con un partido que este año por primera vez tendrá lugar en el pabellón municipal de Benicarló.

Primera oportunidad para ver a los nuevos fichajes de Valencia Basket.

Ciclismo

. VIII Volta Ciclista a la provincia de ValenciaTres apasionantes jornadas en las etapas de Bellreguard, Estivella y Moncada. Los lideratos finales en una edición con mucho nivel.

General: Ricard Fito

Valenciano: Emilio Llopis

Joven: Marc Collell

Montaña: Gabriel Rodas

Metas Volantes: Vicent Izquierdo

Equipos: Telco - On climas - Oses

Los ganadores de las diferentes clasificaciones. / FCCV

Clasificación de la 1ª etapa.

Clasificación de la 2ª etapa.

Clasificación de la 3ª etapa.

. II Trofeo Vila de Muro-Punxaeta. Xavi Cherro (CC Contestano) y Valeria Coloma (AM Sonido Riber)ganaron, en Infantiles 2, en el II Trofeo Vila de Muro-Punxaeta, prueba puntuable para la Challenge de Escuelas de la provincia de Alicante. La Unión Ciclista Ilicitana volvió a ser la mejor formación por delante del CC San Vicente y del AM Sonidor Riber.

En Infantiles 1, triunfo de Sergio Navalón (El Cacho) y Alma González (Sax); Hugo Artiaga (CC San Vicente) y María García-Retamero (UC Ilicitana) ganaron en Promesas 1; Alejandro Olaya (UC Ilicitana) y Marta Seva (CC San Vicente), en Promesas 2; Adrián García-Retamero (UC Ilicitana) y Macarena Aguilar (CC San Vicente), en Principiantes 1; Zoé de Gracia (UC Ilictana) y Luca de Gracia (UC Ilicitana), en Principiantes 2; Marc Sánchez (UC Ilicitana) y Valeria Vidal (Aitana), en Alevines 1; y Marc Fernández (Aitana) y Elía Galindo (AM Sonido Riber), en Alevines 2.

Emmanuel Díaz (Jávea) se impuso en la Gymkhana Alevín y Lucas Fernández (Jávea), en la Infantil.

Atletismo

. L'Alcúdia (6K). L’Alcúdia inauguró las carreras de septiembre de RunCáncer sumando 16.565€ por la investigación. Los primeros corredores en cruzar la meta fueron Xavier Olmos y Noa Pérez, que pararon el crono en 23:15 y 25:09, respectivamente. El podio femenino lo completaron Marina Hervás y Paula Sáez, con unos tiempos de 29:23 y 29:59. Por su parte, el masculino, con unos tiempos de 23:31 y 23:36, lo completaron los atletas Mark Hervás y Ferrán Salelles.

La sexta prueba del Circuito de Carreras de RunCáncer by Diputació de València ha logrado sumar un total de 16.565 euros 100% solidarios, gracias a los 3.313 participantes, que han caminado o corrido contra el cáncer. / RunCáncer

Podio masculino en L'Alcúdia. / RunCáncer

Podio femenino en L'Alcúdia. / RunCáncer

Consulta AQUÍ las clasificaciones completas.

Natación

. Travesía de las Playas de Xilxes. El internacional Júnior Álex Barranquero (2010/ Nados Castellón) y Pilar Abella (1993/ Vila-Real) fueron los ganadores absolutos de la Travessia a le sPlatges de Xilxes (Castelló), tercera y última etapa de la Copa Autonómica de aguas abiertas.

Resultados.

Álex Barranquero y Pilar Abella se imponen en Xilxes. / FNCV

Balonmano

. Supercopa Ibérica Masculina y la Supercopa de España Femenina, así como la Gala del Balonmano Femenino ‘Liga Guerreras Iberdrola’ se celebraron en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), los días 4 y 5 de septiembre.

El Barça, campeón de la Supercopa Ibérica ante el Sporting. El Barça conquistó su quinto título consecutivo de la Supercopa Ibérica tras imponerse por 39-34 al Sporting CP en una trepidante final disputada en el Instituto Ferial de Vigo. El conjunto azulgrana tuvo que emplearse a fondo ante un durísimo y correoso rival que no bajó los brazos en ningún momento.

El Barça conquistó su quinto título consecutivo de la Supercopa Ibérica. / J.L. RECIO

Rocasa Gran Canaria, campeón de la Supercopa Iberdrola. El Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón de la Supercopa Iberdrola tras imponerse por 25-23 al Super Amara Bera Bera en una vibrante e igualada final disputada en el Instituto Ferial de Vigo. Un tanto final de Fernanda Lima terminó por sentenciar un título de enorme mérito para el conjunto insular, que supo sobreponerse a los momentos de mayor adversidad y frenar a tiempo el empuje de las donostiarras.

El Rocasa Gran Canaria se proclamó campeón de la Supercopa Iberdrola. / J.L. RECIO

La Gala del Balonmano Femenino reconoce en Vigo a las grandes protagonistas de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/26.

Otros eventos

Motor

MotoJunior. Fiesta casi completa para el Aspar Team Junior en Valencia. El piloto murciano Carlos Cano se llevó la victoria en las dos carreras de Moto3 que se celebraron este fin de semana en el marco del MotoJunior FIM World Championship en el Circuit Ricardo Tormo. El piloto del CF Motos Aspar Junior Team encabezó un fin de semana casi perfecto para el equipo valenciano que ha dominado el podio en dos de las cuatro categorías. Además del doblete de Cano, que le convierte en el máximo favorito para llevarse el título mundial Júnior de Moto3, el también murciano Álvaro Lucas se quedó al borde del podio tras una victoria y una tercera plaza en la categoría de Moto4. En el Europeo de Moto2 la victoria fue para el polaco Milan Pawelec que también se acerca a su segundo título consecutivo y en Stock el ganador fue para el francés Lorenzo Fellon.

Los jóvenes pilotos del FIM Moto Júnior recibieron la visita de los pilotos mundialistas Pedro Acosta, David Almansa, Marco Morelli, Alberto Ferrández y Joel Kelso, con 5.600 aficionados en las gradas y el paddock del Circuit durante el fin de semana

La estructura júnior del CFMOTO Aspar Team sumó tres victorias y un total de seis podios en las cuatro carreras disputadas en el Circuit Ricardo Tormo. / CFMOTO Aspar Team Junior

Boxeo .

El “Boxam La Nucía 2026” ya está en marcha con 250 jóvenes boxeadores de 21 países. España logra 10 oros en el Boxam Júnior en La Nucía.

El español Elijah Sánchez (oro) en lo más alto del podio. / AYTO. DE LA NUCÍA

Pilota Valenciana . Nova edició del Campionat Interpobles Trofeu Edicom.

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