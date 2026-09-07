València 'enciende la pista' a seis meses del Europeo de Atletismo

Faltan seis meses para el inicio del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta Valencia 2027, que se disputará del 4 al 7 de marzo de 2027 en el Velòdrom Lluís Puig. El Comité Organizador presenta el eslogan oficial del campeonato: “Ignite the Track”, un mensaje que acompañará toda la comunicación de Valencia 2027 de cara a la cita europea a falta de medio año para la gran cita deportiva.

El anuncio se acompaña de un breve vídeo, realizado con inteligencia artificial, publicado en los canales oficiales del campeonato en redes sociales, con el que arranca la cuenta atrás pública hacia marzo de 2027.

El Luis Puig se prepara para albergar el Europeo / Valencia 2027

¿Qué significa Ignite the Track?

Para elegir el eslogan del campeonato, el Comité Organizador tomó como referencia una de las señas de identidad más reconocibles de Valencia: las Fallas y la simbología del fuego.

Las Fallas son la fiesta más internacional de la ciudad y una de las celebraciones más reconocidas de España, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016. Cada mes de marzo, Valencia instala en sus calles y plazas grandes monumentos escultóricos de madera y cartón, los denominados ninots, que arden la noche del 19 de marzo en la tradicional cremà. Uno de sus momentos más característicos es la mascletà, un espectáculo pirotécnico de intensidad progresiva que se dispara cada día a las 14:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento entre el 1 y el 19 de marzo.

La fiesta se vive a través de la pólvora, el fuego y la mascletà, símbolos de una energía muy concreta: la pasión, la fuerza y la explosión de alegría con la que Valencia celebra lo que le importa. “Ignite the Track” traslada ese mismo espíritu a la pista de atletismo. Una llama que enciende y que estalla, como en una mascletà, para representar la energía y la pasión con la que la ciudad afronta el campeonato.

Encender la pista es, en ese sentido, la manera que tiene Valencia 2027 de decir que el atletismo ya forma parte de su fiesta. Además, los días de competición, del 4 al 7 de marzo de 2027, coincidirán con la mascletà diaria en el corazón de la ciudad, por lo que quienes visiten Valencia durante el campeonato podrán vivir de cerca ese mismo ambiente.

València estrena eslogan / Valencia 2027

Un vídeo que recorre Valencia para encender la pista

El vídeo recrea un recorrido aéreo por algunas de las estampas más icónicas de Valencia (entre ellas la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el entorno de la Plaza del Ayuntamiento) sobrevoladas por una estela de fuego que atraviesa la ciudad a toda velocidad, con el mismo espíritu que recorre sus calles durante las Fallas. Esa llama llega hasta el Velòdrom Lluís Puig, sede del campeonato, donde impacta sobre la pista de atletismo: no la quema, la enciende y estalla en una explosión de energía, en un guiño directo a la mascletà. La pieza cierra con la aparición del eslogan “Ignite the Track” sobre la pista.

Con esta imagen, Valencia 2027 traslada que este Campeonato no comienza el día de la inauguración, sino que ya está en marcha: la ciudad entera se convierte en el punto de partida de una llama, con el ADN festivo de Valencia, que termina por encender el escenario de la competición.

Comienza la cuenta atrás de la mano del Ignite the Track School Challenge

Con la presentación de “Ignite the Track” arranca un mes clave para Valencia 2027, en el que se ponen en marcha varias de las líneas del programa de legado del campeonato. Este mes de septiembre comienza además el Ignite the Track School Challenge, un reto educativo dirigido a centros de Educación Primaria de Valencia, Castellón y Alicante que combina atletismo, trabajo en equipo y uso del inglés y, por otro lado, continúa la convocatoria del voluntariado, que tuvo su apertura hace algunos meses. A estas acciones se suman otras ya confirmadas de cara a las próximas semanas, como la jornada de formación técnico-deportiva a finales de octubre, el Trofeo de Escuelas “Road to 2027” a finales de enero y el desarrollo de Green Track Valencia 2027, el programa de sostenibilidad del campeonato. En los próximos meses, el Comité Organizador irá dando a conocer también otros elementos de la identidad de Valencia 2027, como la mascota oficial, entre otras.

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El Comité Organizador invita a seguir los canales oficiales de Valencia 2027 para no perderse ninguna novedad de la cuenta atrás hacia el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta, que reunirá en el Velòdrom Lluís Puig a los mejores atletas del continente del 4 al 7 de marzo de 2027.