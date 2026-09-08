La acrobática valenciana se prepara para el Campeonato del Mundo

El pasado fin de semana, la Selección Española de Gimnasia Acrobática celebró una nueva concentración preparatoria de cara al próximo Campeonato del Mundo de Gimnasia Acrobática, que se disputará en Pesaro (Italia). El Mundial se celebrará del 17 al 20 de septiembre para las categorías Youth y Júnior, mientras que la competición Sénior tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre.

la Selección Española de Gimnasia Acrobática celebró una nueva concentración preparatoria de cara al próximo Campeonato del Mundo de Gimnasia Acrobática, que se disputará en Pesaro (Italia). / FGCV

Representación valenciana

Hasta Sevilla se desplazaron siete gimnastas representantes de la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana: Lucas Domínguez, Lucía González, Paola Miquel, Daniella Palmero, María Ferro, Gema Ortega y Empar Ortega acompañados por Pepe Moreno, exgimnasta de la selección y actual entrenador del club Dinamic; Rocío Barba, entrenadora del club Acrobatik; y Violeta Giménez, seleccionadora nacional y entrenadora del club.

Los siete deportistas forman parte de la convocatoria oficial de la Real Federación Española de Gimnasia que estará formada por 27 gimnastas de varios clubes nacionales: Lucas Domínguez y Lucía González competirán en categoría Júnior como pareja mixta y el trio de María Ferro, Gema Ortega y Empar Ortega, mientras que Daniella Palmero y Paola Miquel lo harán en categoría Youth como pareja femenina.

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