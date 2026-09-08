El Estadio del Turia renueva su sala de musculación abierta al público

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha renovado la sala de musculación abierta al público en las instalaciones del Estadi del Túria (tramo III). El objetivo de esta sala es ofrecer un espacio adecuado para el entrenamiento de fuerza, una parte esencial en la preparación física, tanto de cara a la práctica del atletismo, como de cualquier otra disciplina deportiva. “Seguimos trabajando en mejorar nuestras instalaciones municipales, actualizando espacios deportivos como este, vitales para los usuarios de La Petxina y Campanar”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Un completo equipamiento

La nueva sala de musculación cuenta con un equipamiento amplio y renovado, diseñado para cubrir tanto el trabajo cardiovascular como el entrenamiento de fuerza y peso libre. La zona cardiovascular dispone de dos elípticas y dos bicicletas estáticas electromagnéticas, mientras que el área de musculación incluirá máquinas específicas para el trabajo de pecho, hombros, deltoides, piernas, glúteos y cadera, además de equipos de abductor y aductor, multicadera y sistemas de poleas altas, bajas y regulables. El equipamiento se completa con bancos para press de pecho plano e inclinado, banco Scott de bíceps, banco de hiperextensiones, bancos planos y regulables, así como una máquina multipower.

Zona de peso libre

En la zona de peso libre, la sala dispone de tres soportes para mancuernas y una completa selección de mancuernas desde 2,5 hasta 20 kilos, además de discos olímpicos de entre 1,25 y 25 kilos y diferentes soportes para su almacenamiento. También contará con barras olímpicas de 120, 152 y 200 centímetros, barra de seguridad para sentadillas, barra hexagonal, barra romana y barra de bíceps tipo zeta. Para complementar el entrenamiento funcional se incorporan balones medicinales de 2 a 5 kilos, kettlebells de 2 a 16 kilos, sacos lastrados de 10 a 25 kilos, cajas de saltos pliométricos y steps tipo Bosu, entre otros elementos. La zona de peso libre dispondrá además de 40 metros cuadrados de pavimento modular de caucho, adaptado a este tipo de entrenamiento.

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Mejora en dos fases

La renovación de la sala comenzó en diciembre de 2025 con la sustitución del material deportivo y se ha completado este verano con la mejora integral del espacio. Durante el pasado mes de julio se llevaron a cabo actuaciones en paredes, suelos, revestimientos e iluminación, y la sala volvió a estar plenamente operativa a principios de agosto. Esta renovación supone una mejora sustancial del servicio que ofrecía esta sala abierta al público en el Estadi del Túria - tramo III, dotando así de una mejor experiencia a los usuarios de la misma.