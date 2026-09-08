Iván Penalba se corona y bate el récord en el volcán Etna

El valenciano Iván Penalba sigue agrandando su leyenda en el ultrafondo mundial. Esta vez, su nuevo éxito ha tenido lugar en uno de los volcanes más emblemáticos del mundo, el Etna, en la isla de Sicilia. El de Alfafar se proclamaba campeón el pasado domingo 6 de septiembre de la mítica prueba de ultrafondo Etna Extreme-100 kilómetros Vulcano y además lo hacía batiendo el récord histórico de la prueba tras cruzar la línea de meta en primera posición con un tiempo de 8 horas, 44 minutos y 43 segundos (8:44:43). El valenciano, que venía de subir al podio tras quedar tercero el pasado mes de julio en la Badwater, la mítica prueba californiana que discurre por el desierto en el Valle de la Muerte, completa ahora un gran verano en el que de nuevo, ha brillado entre los mejores ultrafondistas del mundo.

Iván Penalba suma otra victoria a su palmarés / @ivanpenalbalopez

Dominador absoluto

Iván Penalba dominó uno de los ultrafondos más extremos del planeta que consiste prácticamente en dar la vuelta alrededor del volcán Vulcano, uno de los volcanes activos más importantes del mundo. Un recorrido de 100 kilómetros con la dificultad añadida de que la prueba discurre en gran parte de noche ya que la salida se dio a las 00:00 horas del domingo. Además a los 100 kilómetros de recorrido se suman 2.500 metros de desnivel positivo.

El valenciano no sólo ganó sino que fue muy superior a sus rivales ya que aventajó en 1 hora, 34 minutos y 30 segundos al segundo clasificado, el italiano Enrico Stefanelli, que terminó en 10:19:13. La tercera posición de la general fue para Cristiana Folador, primera mujer, con 11:00:08. Además Penalba inscribía su nombre en letras de oro en el palmarés de la Etna Extreme-100 kilómetros Vulcano tras batir en más de 40 minutos el anterior récord de la carrera. Los participantes disponen de un máximo de 20 horas para completar el recorrido, de las que a Iván, que corrió a un promedio de 5 minutos y 15 segundos el kilómetro, le 'sobraron' casi 11.

100 kilómetros alrededor del Etna / @ivanpenalbalopez

Una prueba muy dura

Iván Penalba lograba superar las dificultadas iniciales para lograr un nuevo hito en su carrera, como él mismo narraba: "Después de un viaje bastante caótico, llegaba sin saber realmente cómo iba a responder el cuerpo, pero sobre todo me ha sorprendido la fortaleza mental que he tenido durante toda la prueba".

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Aunque llevaba el dorsal número 2, Iván fue el primero en el Etna / @ivanpenalbalopez

Aunque está acostumbrado a correr en condiciones extremas de frío y calor, el valenciano reconoce que la Etna Extreme fue todo un desafío físico: "Han sido 100 kilómetros muy duros. Tres puertos de montaña, uno de ellos de 16 kilómetros con más de 1.200 metros positivos, zonas de trail mucho más técnicas de lo que esperaba y una parte cercana al volcán donde respirar se hacía realmente complicado entre la ceniza y el olor a quemado", resalta Iván que incluso tuvo problemas para seguir el trazado: "Por si faltaba algo… me he perdido cuatro veces. Más de 2 kilómetros extra incluidos, algún momento escalando entre rocas volcánicas pensando literalmente “aquí me mato”. Pese a ello, el esfuerzo mereció la pena: Ganar siempre es especial y hacerlo batiendo el récord histórico de la prueba por 43 minutos lo hace todavía más. Pero especialmente me quedo con las sensaciones, con haber vuelto a sentirme fuerte cuando las cosas se complicaban y con comprobar que todo el trabajo que estamos haciendo sigue llevándonos por el camino correcto", afirma Iván que ya piensa en próximos desafíos antes de finalizar el año: "esto no acaba aquí", avisa.