El judo valenciano brilla con el oro europeo de Nikita Yudanov

El Voco Sports Hall de Podgorica (Montenegro) acogió del 3 al 5 de septiembre el Campeonato de Europa Júnior de Judo, una cita que reunió a 400 judokas de 44 países y que dejó una actuación destacada de los representantes de la Comunitat Valenciana. Nikita Yudanov (-100 kg) se proclamó campeón de Europa, mientras que Odalis Santiago Santana (-57 kg), Aitana Díaz Hernández (-48 kg) y Batyrkhan Assanaliyev (-66 kg) completaron su participación con el 7º, 5º y 9º puesto respectivamente. Con este balance, España cerró el campeonato en la tercera posición de la clasificación general por federaciones, con dos oros y dos bronces.

Un combate muy reñido / FJCV

Yudanov, oro con sello valenciano

El más laureado de la cita fue Nikita Yudanov, que certificó su gran temporada con el título continental en -100 kg. El judoka, de 19 años y de origen ucraniano, entrena en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Valencia, la base que ha marcado su progresión este curso.

Su camino hacia el oro fue de menos a más: comenzó con un triunfo por yuko sobre el azerí Namazli, superó por ippon al alemán Spyrydonov en cuartos de final y repitió el mismo marcador ante el francés Sonntag en semifinales. Ya en la final, ante el ruso Dosiak, un doble wazari le permitió subir a lo más alto del podio europeo.

Odalis Santiago, un crecimiento que no se detiene

En -57 kg, Odalis Santiago Santana firmó un séptimo puesto que confirma una temporada de progresión constante. La valenciana abrió su participación con una victoria por ippon sobre la sueca Hanna Babulfath en los dieciseisavos de final, antes de caer por ippon ante la francesa Clarisse Carillon en octavos. Lejos de venirse abajo, reaccionó en la repesca con un triunfo relámpago sobre la italiana Giulia Sorelli, resuelto por ippon en apenas 19 segundos, y cerró su participación con la derrota ante la israelí Gil Perry, un resultado que la dejó finalmente en la séptima posición.

El resultado de Podgorica se suma a una temporada en la que Odalis Santiago ha ido sumando galones poco a poco: bronce en el Junior European Cup de Portimão y plata en el de Lignano, donde cayó en la final ante la polaca Emilia Bielawska. Un recorrido que confirma que su judo sigue creciendo, poquito a poco, pero siempre hacia adelante, con la madurez y el trabajo diario como principales aliados de cara a lo que resta de temporada.

Assanaliyev y Aitana Díaz sumaron una experiencia internacional más

En -48 kg, Aitana Díaz Hernández llegaba a Podgorica como campeona de Europa Júnior vigente, título que conquistó el año pasado en Bratislava, y con el aval de ser subcampeona del mundo júnior. La valenciana debutó directamente en octavos de final ante la rusa Sofia Zakharova, a la que superó por dos yukos a uno en el límite del tiempo, y confirmó su nivel en cuartos de final con una victoria por ippon sobre la polaca Sandra Walendzik. No pudo revalidar la corona: cayó en semifinales ante su compañera de selección Claudia Pla, que resolvió el combate con un yuko en el tiempo suplementario, y en el combate por el bronce se encontró con la eslovaca Patricia Tomankova, que la superó por ippon en apenas 27 segundos, un desenlace rápido que la dejó finalmente en la quinta posición.

Por su parte, Batyrkhan Assanaliyev llegaba a la cita continental tras una temporada de gran nivel en -66 kg, con el oro en el Junior European Cup de Móstoles, el bronce en Graz y el quinto puesto en Berlín. En Podgorica firmó dos triunfos en las primeras rondas, por ippon sobre el estonio Edward Jakimov y con un doble yuko sobre el neerlandés Tyn Zwiers, antes de caer en cuartos de final ante el georgiano Saba Sabashvili por doble wazari. Ya en la repesca, una nueva derrota, esta vez por ippon frente al ruso Abdullakh Parchiev, cerró su participación en la novena posición, un resultado que no empaña un curso en el que se ha consolidado como uno de los referentes españoles de su categoría.

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Un balance que refuerza el papel valenciano en la selección

Con el oro de Yudanov como gran resultado, y con Santiago, Díaz y Assanaliyev sumando experiencia internacional al máximo nivel júnior, el Campeonato de Europa de Podgorica deja un balance positivo para el judo de la Comunitat Valenciana, que vuelve a tener un peso destacado dentro de una selección española que cerró el campeonato en el tercer puesto de la clasificación general por federaciones.