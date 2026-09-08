Kike Alhambra y Vicente Gil se cuelgan la plata en la primera jornada del Europeo de Natación Paralímpica

La primera jornada del Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, celebrado en la ciudad turca de Kocaeli se saldó con diez medallas para el equipo español, cinco platas y cinco bronces, destacando Anastasiya Dmytriv, que consiguió una plata y un bronce. Nahia Zudaire, María Delgado, Enrique Alhambra y Vicente Gil lograron las otras medallas de plata, mientras que Ian Florencio, Teresa Perales, Marian Polo y Hugo Mera se colgaron los restantes bronces.

Dos deportistas del Proyecto FER, Enrique Alhambra y Delia Fontcuberta, participan en este Europeo, que arrancó el lunes, 7 de septiembre, y se extenderá hasta el día 12. También están en la cita internacional otros nadadores de la Comunitat Valenciana: la castellonense Aridana Edo y los valencianos Vicente Gil, Sergio Martos y Leyre Ortí.

Baño de plata

La primera jornada encumbró al nadador de Paterna (Valencia) Kike Alhambra a la medalla de plata en los 100 metros mariposa S13 con una marca de 57”10, compartiendo posición con el ruso Egor Shchitkovskii, que registró el mismo tiempo. Ambos quedaron por detrás del ucraniano Oleksii Virchenko, vencedor con 56”14. El valenciano vuelve a competir el miércoles 9 de septiembre en los 100m espalda S13; el jueves 10 de septiembre, en los 100m libre S13 y el viernes 11 de septiembre, en los 50m libre S13.

En los 50 metros braza SB3, el nadador de Carpesa (Valencia) Vicente Gil consiguió la medalla de plata con un registro de 53”85. El austriaco Andreas Ernhofer se llevó el oro con 51”37, mientras que el francés Dimitri Granjux completó el podio con 56”76.

En la misma prueba, en la categoría femenina, María Delgado consiguió la medalla de plata con un tiempo de 1’05”42, mientras que Marian Polo se colgó el bronce con 1’06”80. La italiana Carlotta Gilli se impuso en la prueba con un registro de 1’03”88. La castellonense Ariadna Edo fue sexta en dicha prueba con un tiempo de 1’07”77.

Nahia Zudaire fue plata en los 400 metros libre S8 con 5’04”87, siendo superada por la italiana Xenia Palazzo, que se impuso con 5’04”47. La tercera posición fue para la rusa Mariia Pavlova con 5’16”85.

Doble medalla

Anastasiya Dmytriv fue una de las grandes protagonistas de la jornada al sumar dos medallas. La nadadora española logró la plata en los 100 metros braza SB9 con una marca de 1’18”10, solo superada por la rusa Elizaveta Sidorenko, vencedora con 1’17”90, mientras que la neerlandesa Lisa Kruger fue tercera con 1’19”40. Posteriormente, Dmytriv se colgó el bronce en los 50 metros libre S9 con 29”76, a solo una centésima de la rusa Elena Kliachkina, que fue segunda con 29”75. El oro correspondió a la neerlandesa Florianne Bultje, con 28”54. En esta misma prueba, Lydia Jiménez finalizó cuarta con un tiempo de 29”88.

Anastasiya Dmytriv fue una de las grandes protagonistas de la jornada al sumar dos medallas. / Aysegul Selenga Taskent

Medallas de bronce

En los 100 metros braza SB9, Ian Florencio logró la medalla de bronce parando el crono en 1’07”16. La victoria fue para el francés Hector Denayer, que se impuso con 1’05”73, mientras que la plata recayó en el ruso Artem Isaev con 1’06”04. Jian Wang Escanilla finalizó en séptima posición con un registro de 1’13”99.

Hugo Mera consiguió la medalla de bronce en los 50 metros libre S10 con un tiempo de 24”93. El oro fue para el ucraniano Ihor Nimchenko, con 23”61, mientras que el italiano Stefano Raimondi logró la plata con 24”61.

En los 50 metros braza SB2, Teresa Perales consiguió la medalla de bronce con un tiempo de 1’25”07. La victoria fue para la alemana Tanja Scholz, que se impuso con 56”44, mientras que la rusa Diana Koltsova logró la plata con 1’11”61.

Otros resultados

Además, se quedaron fuera del podio la nadadora paralímpica de Bétera Leyre Orti y Berta García firmaron sendas cuartas posiciones en los 200 metros estilos SM7, con un tiempo de 3’20”20, y en los 100 metros braza SB4, con 1’57”88, respectivamente. También finalizaron en cuarta posición Marta Fernández, con 1’02”47 en los 50 metros braza SB3, e Iñigo Llopis, que fue cuarto en los 400 metros libre S8 con 4’37”77, prueba en la que Marco Ozaeta concluyó quinto con 4’52”04.

En los 50 metros libre S11, Mahamadou Dambelleh fue quinto con 26”80 y José Cantero terminó octavo con 27”68, mientras que Anna Saiz y David Sánchez ocuparon la sexta posición en sus respectivas pruebas de 100 metros espalda S6, con 1’42”81 y 1’21”23.

Luis Huerta fue séptimo en los 50 metros libre S5 con un tiempo de 36”60 y también nadó los 100 metros braza SB4, donde terminó sexto. En los 50 metros braza SB3, la alicantina Delia Fontcuberta concluyó séptima con 1’15”80. Pedro Fernández y Álex Villarejo fueron séptimo y octavo, respectivamente, en los 100 metros espalda S12, con marcas de 1’05”82 y 1’06”80. También fue séptima Julia Castelló en los 100 metros braza SB4, con de 2’05”08, mientras que Berta Colomer finalizó octava en los 50 metros libre S10 con 30”29.

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Fontcuberta volverá a tener opciones de alcanzar el podio el miércoles 9 de septiembre, en la prueba de 100m libre S3; el jueves 10 de septiembre, en la de 50m espalda S3 (final directa) y el viernes 11 de septiembre, en los 50m libre S3 (esta prueba no forma parte de los Juegos Paralímpicos).