Así es el campo de La Sella Golf, diseñado por José María Olazábal

La Sella Open 2026, torneo del Ladies European Tour dotado con 1.000.000 € que se disputará del 17 al 20 de septiembre en La Sella Golf Resort (Jesús Pobre-Dénia, Alicante), tiene en su campo uno de sus principales sellos de identidad: un recorrido diseñado por José María Olazábal, dos veces campeón del Masters de Augusta, que combina exigencia técnica y un entorno natural privilegiado.

El campo consta de 27 hoyos distribuidos en tres recorridos de nueve hoyos cada uno, todos ellos par 36, lo que permite configurar diferentes combinaciones de 18 hoyos según las necesidades de cada competición. Para el Open se juegan los recorridos amarillo y rojo. Desde las salidas más largas, el recorrido supera los 6.200 metros, con un par 72 en su configuración estándar.

El diseño de Olazábal es ondulado, salpicado de obstáculos de agua y rodeado por la vegetación mediterránea del Parque Natural del Montgó, que exige a las jugadoras un juego preciso desde el tee y una lectura estratégica de cada hoyo. La combinación de calles amplias en algunos tramos y aproximaciones más técnicas en otros convierte al recorrido en una prueba completa para el juego de las profesionales del LET.

La integración del campo en un entorno natural protegido, como lo es el Parque Natural del Montgó refuerza además el compromiso medioambiental que La Sella Open mantiene como uno de los pilares estratégicos del torneo, combinando la exigencia deportiva con el respeto al paisaje que rodea el recorrido.

Dificultad técnica

En cuanto a su dificultad técnica, el campo presenta un rating y slope de 73,3/136 en las salidas amarillas masculinas y de 74,5/131 en las salidas rojas femeninas, valores que sitúan al recorrido entre los de mayor exigencia del calendario del Ladies European Tour y que explican por qué las jugadoras destacan de forma recurrente la necesidad de precisión y estrategia sobre la potencia.

Noticias relacionadas

La Sella Golf Resort desde 1994, ha sido sede de múltiples pruebas internacionales y de las cuatro ediciones disputadas de La Sella Open desde la creación del torneo, consolidándose como una de las bases fijas del Ladies European Tour en España y reforzando la proyección internacional de la Costa Blanca como destino de golf de primer nivel. Esta continuidad ha permitido al club perfeccionar año tras año la organización de un evento profesional femenino de primer nivel, desde la preparación del recorrido hasta la atención a jugadoras, patrocinadores y medios de comunicación.