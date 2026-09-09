La valenciana Leyre Orí, bronce en el Europeo de Natación Paralímpica

La segunda jornada del Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, que se está celebrando en Kocaeli (Turquía) entre el 7 y el 12 de septiembre, concluyó con cinco medallas más para la delegación española: un oro de Tasy Dmytriv, dos platas de Teresa Perales e Íñigo Llopis y dos bronces de Marta Fernández y de la nadadora de Bétera (Valencia) Leyre Ortí.

En la piscina de Kocaeli llegaron dos bronces: los de la valenciana Leyre Ortí en 400 libre S7 (5’51”89) y la vallisoletana Marta Fernández en 100 libre S4 (1’33”93).

Primer oro para España

En los 200 metros libre de la clase S9, Tasy Dmytriv consiguió estrenar el casillero nacional de oros tras una carrera ajustadísima que terminó con empate entre la almeriense y la polaca Oliwia Jablonska y ambas compartieron el título con un tiempo de 2’34”50. Se trata de la tercera medalla de Dmytriv, que ya atesora una de cada color tras solo dos días de competición. En esta misma prueba, Beatriz Lérida terminó quinta (2’45”39) y Jian Wang Escanilla, sexto (2’23”10).

Tasy Dmytriv consiguió estrenar el casillero nacional de oros. / CPE

Dos platas

Teresa Perales tampoco baja del podio en Turquía y este martes añadió una plata en 100 espalda S2 al bronce de los 50 braza que logró el primer día. La zaragozana tocó la pared en 2’34”28, a 4”39 de la italiana Angela Procida, en una prueba en la que la madrileña Alicia Arias fue cuarta (2’47”17).

El donostiarra Íñigo Llopis, en cambio, no pudo recuperar el título continental en los 100 espalda S8, prueba en la que es el actual campeón paralímpico y del mundo, al parar el crono en segunda posición (1’05”03), 26 centésimas después que el turco Turgut Aslan Yaraman (1’04”77). En esa final participaron también el valenciano Sergio Martos, sexto con 1’11”04, y Marco Ozaeta, séptimo con 1’14”59.

Cerca del podio

La expedición española estuvo muy cerca del podio en varias pruebas más: Julia Castelló y Albert Gelis terminaron cuartos en 50 espalda S5 (46”61) y 100 mariposa S11 (1’06”94), respectivamente, igual que el relevo mixto de 4x50 libre 20 puntos, formado por Toni Ponce, David Sánchez, la alicantina Delia Fontcuberta y Catalina Sagastizábal (2’34”33).

Además, Marian Polo acabó quinta en 100 braza SB13 (1’19”91), Catalina Sagastizábal y Aitana Estrada fueron quinta (1’19”50) y sexta (1’23”28) en 100 libre S6 (1’19”50), Juan Ferrón y Pedro Fernández concluyeron sexto (59”31) y octavo (1’01”24) en 100 mariposa S12, y Álex Sánchez registró esta última posición en 400 libre S7 (5’32”12).

Sin finales

En las finales de la sesión vespertina no consiguieron meterse otros tres españoles que disputaron las series clasificatorias por la mañana: Luis Huerta, noveno en 100 espalda S5 (45”04), Yaiza Mata y Berta Colomer, décima y undécima, respectivamente, en 200 estilos SM10 (2’52”19 y 2’55”81).

España acumula 15 medallas en dos jornadas de competición

Tras dos jornadas de competición, España acumula 15 medallas (un oro, siete platas y siete bronces). A las cinco de este martes hay que sumar las diez logradas en la jornada inaugural del Europeo: las platas de Anastasiya Dmytriv, Nahia Zudaire, María Delgado, Enrique Alhambra y Vicente Gil, y los bronces de Dmytriv, Ian Florencio, Teresa Perales, Marian Polo y Hugo Mera.