La alicantina Delia Fontcuberta se cuelga la medalla de oro en Europeo de Natación Paralímpica

Gran jornada en el Europeo de Natación para los deportistas de la Comunitat Valenciana, integrados en el Proyecto FER. La alicantina Delia Fontcuberta se colgó el oro en los 100 libre S3, mientras que el nadador de Paterna (Valencia) Kike Alhambra acabó tercero en los 100 libre S13, para sumar su segunda medalla en esta gran cita internacional tras la plata en los 100 metros mariposa S13, cosechada en la jornada inaugural . De momento los nadadores de nuestra Comunidad aportan cinco medallas (oro de Fontcuberta; plata y bronce de Alhambra, plata de Vicente Gil y bronce de Leyre Ortí) a las 24 que acumula España en este Europeo: dos oros, diez platas y doce bronces.

La tercera jornada del Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, que se está celebrando en Kocaeli (Turquía), concluyó con nueve medallas para la delegación española: el oro de Delia Fontcuberta, tres platas de Teresa Perales, Nahia Zudaire y Jacobo Garrido y cinco bronces de Nahia Zudaire, Enrique Alhambra, Emma Feliu, David Sánchez y Aitana Estrada.

Medallas de deportistas de la Comunitat Valenciana

En los 100 libre S3, Delia Fontcuberta se proclamó campeona con un tiempo de 1’51”08, mientras que Teresa Perales se colgó la medalla de plata con un registro de 2’00”99. La italiana Domiziana Mecenate completó el podio con 2’06”98.

Perales se colgó este miércoles su tercera medalla europea consecutiva en Kocaeli (Turquía) y la número 98 de su cuenta particular internacional: Juegos (28), Mundiales (23) y Europeos (47). La nadadora de Zaragoza ya había conseguido en este Europeo de Turquía el bronce en los 50 metros braza SB2 y una plata en 100 espalda S2.

En los 100 libre S13, Enrique Alhambra logró la medalla de bronce con un tiempo de 53”70. El oro fue para el ruso Egor Shchitkovskii (51”62), mientras que el ucraniano Oleksii Virchenko se hizo con la plata (53”60).

Doblete de Nahia Zudaire

Nahia Zudaire consiguió dos medallas en la tercera jornada. La nadadora vasca fue bronce en los 100 braza SB7, con un tiempo de 1’36”60, en una prueba dominada por la rusa Mariia Pavlova (1’29”11) por delante de la italiana Letizia Milesi (1’29”16), y posteriormente conquistó la plata en los 100 mariposa S8, donde paró el crono en 1’22”62, solo por detrás de la rusa Viktoriia Ishchiulova (1’15”48) y por delante de la eslovaca Alzbeta Kubova (1’23”41).

Las otras medallas españolas de la tercera jornada

También hubo medalla para Emma Feliu en los 100 libre S13 femenino, donde la española fue tercera con un tiempo de 1’00”92. La italiana Carlotta Gilli se hizo con el oro (1’00”21) y la irlandesa Roisin Ni Riain, con la plata (1’00”52). Marian Polo terminó cuarta con 1’01”80 y la valenciana Ariadna Edo fue octava con 1’03”97.

En los 200 estilos SM6, David Sánchez logró la medalla de bronce con un tiempo de 2’57”28, en una prueba en la que se impuso el ruso Andrei Granichka (2’42”69), seguido del ucraniano Vladyslav Koshman (2’51”30). En la competición femenina, Aitana Estrada también subió al tercer cajón del podio con 3’26”33, mientras que Anna Saiz fue cuarta con 3’33”99. El oro correspondió a la alemana Verena Schott (3’07”52) y la plata, a la irlandesa Dearbhaile Brady (3’20”78).

En los 100 mariposa S9, Jacobo Garrido conquistó la medalla de plata con un tiempo de 1’00”91, por detrás del italiano Simone Barlaam (58”20) y por delante del francés Hector Denayer (1’02”10).

Otros resultados

Además, España concluyó en cuarta posición en el relevo 4x50 estilos 20 puntos, con un tiempo de 2’45”87. El equipo estuvo formado por Julia Castelló, Toni Ponce, David Sánchez y Marta Fernández y se quedó a las puertas del podio, que estuvo encabezado por Rusia, por delante de Italia y Ucrania.

Por su parte, María Delgado e Íñigo Llopis lograron sendas cuartas posiciones en 50 libre S12 y 100 mariposa S8, con tiempos de 29”27 y 1’05”76, respectivamente. El valenciano Sergio Martos fue quinto en esta última prueba (1’08”43), al igual que Julia Castelló en 50 mariposa S5 (50”32), Anastasiya Dmytriv en 100 mariposa S9 (1’10”71), Berta Colomer en 400 libre S10 (5’23”09) y Jose Cantero en 100 braza SB11 (1’17”53). Sextos fueron Marco Ozaeta en 100 braza SB7 (1’26”17) e Iván Salguero en 50 libre S12 (25”25), mientras que Juan Ferrón fue séptimo en esta última prueba (25”74), al igual que Toni Ponce y Berta García en 50 mariposa S5 (38”74 y 55”59, respectivamente).

No consiguieron meterse en las finales Álex Villarejo, noveno en las preliminares de los 50 libre S12 con un tiempo de 26”01, y Carlos Martínez , también noveno en los 100 mariposa S8 con un registro de 1’11”69.