Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

. Over40Basket, del 12 al 13 de septiembre de 2026 en L'alquería del Basket. El Over40Basket celebra su décima edición en València con cerca de 1.000 participantes.

. Mundial Femenino Alemania 2026, del 4 al 13 de septiembre. España jugará su partido de cuartos de final este jueves 9 de septiembre contra Australia (20:45 horas en Teledeporte y Movistar Plus Deportes) . España ya tiene rival en el camino hacia la semifinal del Mundial

En la primera fase, España se midió a Alemania (83-53 | Awa Fam y Raquel Carrera lideran la exhibición de España en Berlín), Mali (82-73 | España se queda sin fuerzas ante Mali) y a Japón (59 -79 | Iyana Martín y Awa Fam llevan a España a cuartos tras arrollar a Japón).

El primer equipo femenino de Valencia Basket estará representado por siete jugadoras, más de la mitad de su plantilla, en la Copa del Mundo, que se celebra del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania). Elena Buenavida, Raquel Carrera, Alicia Flórez y Helena Pueyo han entrado en la lista definitiva de España. Elizabeth Balogun lo ha hecho con Nigeria, Alexis Peterson con Alemania y Virag Tacaks-Kiss con Hungría. Las siete debutan en una Copa del Mundo.

. Pretemporada Valencia Basket (equipo masculino). Torneo EncestaRías. El equipo taronja abrirá la competición enfrentándose al Monbus Obradoiro, en un partido que se disputará el viernes 11 de septiembre a las 21:15 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00 horas y la final del torneo para las 20:30 horas.

TJ Shorts lidera a Valencia Basket hacia la primera victoria de la 'era Xavi Albert'. Valencia Basket venció en casa del Casademont Zaragoza (81-88) en Benicarló en un partido con los altibajos lógicos fruto del poco rodaje.

Calendario completo Liga Endesa ACB 2026/2027.

. Pretemporada Valencia Basket (equipo femenino). Valencia Basket - y Movistar Estudiantes, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:30 horas en el pabellón de Paterna.

Calendario completo LF Endesa 2026/27

. Las primeras competiciones oficiales de la temporada 2026/2027 serán las Supercopas.

Supercopa Endesa, del 19 al 20 de septiembre de 2026 en Badalona. Asisa Joventut-Kosner Baskonia, sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas; Valencia Basket y Barça, sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas. La final, entre los vendedores de ambas semifinales, será el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas.

Supercopa LF Endesa 2026, del 26 al 27 de septiembre en el Pabellón Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz). Casademont Zaragoza- Valencia Basket, sábado 26 de septiembre a las 17:15 horas; nniva-tsn Leganés - Hozono Global Jairis, sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas. La final se celebrará el domingo 27 a las 17:00 horas.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Primera jornada de la competición. Horneo BM. Alicante - Bathco BM. Torrelavega, sábado 12 de septiembre a las 20:30 horas en el Pabellón Municipal Pitiu Rochel; Fertiberia Puerto Sagunto - Abanca Ademar León, domingo 13 de septiembre a las 12:00 horas en el Pabellón Puerto Sagunto.

Liga Guerreras Iberdrola: Tras la jornada inaugural del pasado miércoles 9 de septiembre, la competición afronta la segunda jornada con estos enfrentamietnos para los equipos de la Comunitat Valenciana. Replasa Beti-Onak - Elda Prestigio, sábado 12 de sepriembre a las 18:00 horas; C.BM. Morvedre - Balonmano Atlético Guardés, sábado 12 de sepriembre a las 19:30 horas en el Pabellón René Marigil; CBM Elche - Conservas Orbe Zendal BM Porriño, sábado 12 de sepriembre a las 19:30 horas en el Pabellón Esperanza Lag.

En la primera jornada, el Morvedre cayó en casa del Conservas Orbe Zendal BM Porriño (27-19); el Balonmano Elche se impuso en su visita al Rocasa Gran Canaria (26-31) y el Elda Prestigio ganó, en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez, al Zonzamas Plus Car Lanzarote (22-19). Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: La competición arranca con un duelo provincial entre el Fundación Agustinos Alicante - BM. Servigroup Benidorm, sábado 12 de sepriembre a las 19:00 horas en el Pabellón del Colegio San Agustín.

Voleibol

Las competiciones empezarán en octubre.

Superliga Masculina: contará con dos equipos de la Comunitat Valenciana el Léleman Conqueridor Valencia y el Servigroup Playas de Benidorm. El inicio de la Liga Regular es el 17 de octubre de 2026 y su fin el 20 de marzo de 2027. Fase Final: del 3 de abril al 9 de mayo de 2027. La Supercopa Masculina: 28 de diciembre de 2026 y la Copa de SM El Rey: del 4 al 7 de febrero de 2027.

Calendario de Superliga Masculina 2026/27

Superliga Masculina 2: Inicio de la Liga Regular, 3 de octubre de 2026 y final, 20 de marzo de 2027. Fase Final: del 15 al 18 de abril de 2027. Copa Príncipe: del 8 al 10 de enero de 2027. los equipos de la Comunitat Valenciana se encuadran en el Grupo A y en el Grupo B.

Superliga Femenina 2: Los equipos de la Comunitat Valenciana están encuadrados en el Grupo A y B. La Liga Regular arranca el 3 de octubre de 2026 y finaliza el 20 de marzo de 2027. Fase Final: del 15 al 18 de abril de 2027 y la Copa Princesa: del 8 al 10 de enero de 2027.

Primera División Masculina: Inicio de la temporada: 3 de octubre de 2026. Final de la Liga Regular: 20 de marzo de 2027. Fase Final de Primera División: del 16 al 18 de abril de 2027. Este es el calendario del Grupo C, dónde se agrupan los equipos de la Comunitat Valenciana.

Rugby

Rugby 7: La Selección Española masculina de rugby sevens trabaja en una nueva concentración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), del 6 al 18 de septiembre de 2026. En la convocatoria figuran Asier Pérez (Huesitos La Vila), Diego Silva (RC Valencia), Lucas Gil (CAU Valencia), los también valencianos Enrique Bolinches (Inter RC) y Roberto Ponce (RFER).

Sorteados los calendarios de División de Honor, División de Honor Élite, División de Honor B y Liga M23 para la temporada 2026/27.

Hockey Hierba

Las temporada 2026/2027 en la Liga Iberdrola de Hockey Hierba se inicia el sábado 19 de septiembre con la presencia del recién ascendido Valencia CH, que debutará en casa ante el RC Polo a las 12:00 horas. Mientras, la División de Honor A Masculina arranca el domingo 20 de septiembre de 2026 con la participación de otro recién llegado a la máxima categoría, el CH Carpesa. El equipo valenciano visitará al RS Tenis a partir de las 12:00 horas.

División de Honor B Masculina: Este fin de semana arranca la Primera Fase de la competición. En el Grupo 1 Universitat d'Alacant San Vicente - Vallés Esportiu, domingo 13 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas en el Campo de Hockey de la Univerdidad de Alicante. En el Grupo 2: Egara 1935 - CD Giner de los Ríos, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas.

División de Honor B Femenina: Este fin de semana arranca la Primera Fase de la competición. En el Grupo 1, tan solo un equipo de la Comunitat Valenciana, Sanse Complutense - CH Xaloc, sábado 19 de septiembre de 2026 a las 16:00 horas. En el Grupo 2, CD Giner de los Ríos - Real Club de Campo Villa de Madrid, domingo 13 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas en el Campo de Hockey Tarongers.

Fútbol Sala

Primera División ( Liga Prime Futsal): Para este curso 2026/27 los dieciséis mejores equipos del fútbol sala nacional se medirán en tres competiciones: Torneo Apertura, Torneo Clausura y unos igualadísimos play-offs que decidirán al campeón de la temporada. Este fin de semana se disputa la Primera jornada. Wanapix - Servigroup Peñíscola FS, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas.

Segunda División: La competición comenzará el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. El Family Cash Alzira recibirá al Leganés FS, en horario por determinar.

Otros eventos

Los próximos grandes eventos internacionales del calendario deportivo de València en 2026 Y 2027.

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Tenis : BBVA Open Internacional Valencia, del 13 al 20 de septiembre en el Sporting Club de Tenis. La úndecima edición del BBVA Open Internacional Valencia llega con novedades.

Pilota Valenciana . Nova edició del Campionat Interpobles Trofeu Edicom.

. V Trofeu de l’Alqueria d’Asnar se decidirá el viernes 11 de septiembre en el trinquet de l'Alqueria d'Asnar: Érika, Myriam y Aroa contra María Enguix, Isabel y Anabel protagonizarán la final de la categoría profesional a las 19:00 horas. Antes, a las 18:00 horas se disputará la final de la categoría Élite: Irene Cotolí y Silvia contra Carla y Paula.

. La Copa Caixa Popular 2026 presenta la seua edició més nombrosa amb més de 90 jugadors i jugadores. La competición arranca este jueves 9 de septiembre para la categoría Por1 d'escala i corda. La categoría Pro2 d'escala i corda de esta modalidad comenzará el 18 de septiembre en Vilamarxant. La XII Copa Caixa Popular de raspall masculino Pro1 empezará el 10 de septiembre. La competición de raspall masculino Pro2 se disputará del 20 de septiembre al 29 de noviembre. Respecto a la categoría Pro1 de raspall femenino, la primera jornada se jugará el 13 de septiembre.

Atletismo : Campeonato de Europa Master Off Road / Rasnov (ROM) - Fecha: 10/09/26 - 13/09/26 / Trail / Internacional / Organiza: EMA

. Ultimate Championships / Budapest (HUN) - Fecha: 11/09/26 - 13/09/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: WA

. 28º Gran Fons de Vila Paterna / Paterna - Valencia/València. Fecha: 13/09/26 / Hora: 9:00 / Jornada: M / Ruta / Homologación: 2026 / Autonómico / Organiza: Cárnicas Serrano y Ayto.de Paterna.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Motor : Copa de Motociclismo FMCV, domingo 13 de septiembre de 2026 en el Circuit Ricardo Tormo.Tercera y última prueba del campeonato autonómico con títulos en juego, junto a otras categorías nacionales.

Ciclismo: Campeonato Comunitat Valenciana BMX 2026, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 18:30 horas.

. DIA 1 Challenge IX Vuelta Ciclista Villafranca del Cid XI Memorial Jofre Grau Biosca, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 16:30 horas.

. Trofeu Javier Benítez - Gran Pemi Ajuntament de Canals, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas.

. Gran Premio Náquera, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas.

. Trofeo Fiestas Moros y Cristianos Castalla, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas.

. DIA 2 Challenge IX Vuelta Ciclista Villafranca del Cid XI Memorial Jofre Grau Biosca, domingo 13 de septiembre de 2026 a las 10:30 horas.

. 1ª Carrera Social "El Puerto de Hierro", domingo 13 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas en Puerto de Sagunto.

. Memorial Jaime Pelegri, domingo 13 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Ontinyent, domingo 13 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas.

Noticias relacionadas

. Marcha Ciclodeportiva de la Ribera Desafío Tierras del Júcar, domingo 13 de septiembre de 2026 a las 08:00 horas.