David Cantero busca su segunda medalla de la temporada en las Series Mundiales

El triatleta valenciano David Cantero afronta la recta final de la temporada. Tras brillar en China el pasado mes de agosto, el de Aldaia afronta este domingo, 13 de septiembre en la localidad checa de Karlovy Vary la penúltima cita de las Series Mundiales de Triatlón, la competición más prestigiosa del mundo sólo al alcance de los máximos especialistas en las que el deportista del Proyecto FER se ha consolidado como una de las grandes bazas españolas. Será la octava y penúltima prueba de las World Triathlon Championship Series 2026, antes de que el circuito ponga el broche definitivo a la temporada en Pontevedra, entre el 23 y el 27 de septiembre. Será además la primera participación del valenciano en un escenario reconocido históricamente por la dureza de sus recorridos. Un nuevo desafío para un Cantero que no deja de crecer.

El deportista de Aldaia, de 23 años, tratará de poner la rúbrica a un gran verano en el que conquistó el pasado 29 de agosto la medalla de plata en la WTCS de Weihai, China, únicamente superado por el suizo Max Studer. El valenciano cruzó la meta en 1:41:18, diez segundos después del vencedor, y logró así su primer podio de la temporada en las Series Mundiales.

Tras la plata lograda en China, Cantero ocupa la undécima posición de la clasificación WTCS, aunque las disteancias son mínimas y dos buenos resultados en Karlovy Vary y, sobre todo, la Gran Final de Pontevedra podrían elevarle incluso al podio final de la competición.

Un 2026 con cara y cruz

La segunda campaña completa de David Cantero entre la élite ha presentado muchos más altibajos. Cantero comenzó con una sólida novena plaza en Samarkand, pero posteriormente sufrió una caída que le obligó a abandonar en Alghero. La respuesta llegó en Quiberon, donde rozó el podio con una magnífica cuarta posición, antes de atravesar una jornada mucho más complicada en Hamburgo, donde terminó 52º.

Weihai volvió a mostrar su mejor versión. En una carrera marcada por la lluvia y las dificultades del recorrido, el valenciano fue capaz de mantenerse en la pelea y terminar segundo pese a sufrir incluso un tropiezo en los últimos kilómetros cuando iba en carrera. Una caída que le privó del oro pero tras la que se repuso y conquistó la plata. El resultado supuso su segundo podio en la historia de las WTCS, después de la plata de Wollongong en 2025.

Ese rendimiento confirma una tendencia: cuando Cantero consigue llegar bien colocado al tramo definitivo, su carrera a pie le permite competir contra prácticamente cualquiera. World Triathlon ya destacaba tras la temporada pasada que había conseguido instalarse con enorme rapidez entre los diez mejores del circuito, hasta cerrar 2025 como quinto del mundo.

De debutante a candidato a las plazas de honor

Cantero sigue sumando experiencia en las Series Mundiales en las que debutó en Hamburgo en 2024. El año siguiente, a comienzos de 2025 y tras proclamarse proclamarse campeón del mundo sub-23, entraba en la competición por la puerta grande. Cantero empezó su primera temporada completa con una novena posición en Abu Dhabi, antes de firmar un sexto puesto en Alghero. Allí volvió a exhibir una de sus principales armas: completó los diez kilómetros finales en 29:59, el mejor parcial de carrera a pie de toda la prueba.

La regularidad continuó durante el verano. Fue octavo en Hamburgo, décimo en la Riviera Francesa y sexto en Weihai. Esa sucesión de resultados le permitió llegar a la Final de Wollongong como uno de los nombres emergentes de la competición.

En Australia llegó su primer podio en las Series Mundiales: Cantero protagonizó una espectacular remontada en el tramo de carrera a pie para acabar segundo en la Gran Final de Wollongong, únicamente por detrás del campeón mundial Matthew Hauser. Aquella plata fue su primer podio absoluto en unas Series Mundiales y le permitió cerrar 2025 en la quinta posición de la clasificación general del Campeonato del Mundo, con 3.090,05 puntos.

Karlovy Vary, triatlón olímpico

A diferencia de otras citas de formato sprint, Karlovy Vary se disputa sobre distancia olímpica, con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y diez kilómetros de carrera a pie. Además, su circuito ciclista y el segmento final presentan una elevada exigencia física.

Cantero llega, además, impulsado por dos resultados de enorme peso: el título de campeón de España y la plata de Weihai. Su momento de forma y las características del recorrido permiten pensar que puede volver a mezclarse con los mejores.

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En la línea de salida estarán hombres como Miguel Hidalgo, Ricardo Batista, Csongor Lehmann, Henry Graf o Charles Paquet, varios de ellos rivales directos en la batalla por las primeras posiciones de la clasificación general.