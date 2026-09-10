La Fundación Deportiva Municipal abre el lunes el período de inscripciones para las Escuelas Deportivas

La Fundación Deportiva Municipal abrirá el próximo lunes, 14 de septiembre, el período de inscripciones de las Escuelas Deportivas del curso 26/27. Este programa deportivo, organizado en colaboración con federaciones, clubes y entidades deportivas, cuenta con profesorado con titulación oficial en deportes y actividad física y este año ofrece a la población escolar la posibilidad de practicar 23 disciplinas deportivas.

“Esta iniciativa, que en 2026 ha cumplido 45 años de historia, permite a los más pequeños iniciarse en la práctica deportiva hasta especializarse”, tal como ha recordado hoy la concejala de Deportes, Rocío Gil, tras anunciar que “un año más, las escuelas deportivas municipales se ponen en marcha para impulsar el deporte y la actividad física entre los más jóvenes de los hogares valencianos”.

23 modalidades

Para el actual curso, la Fundación Deportiva Municipal ofrece 23 modalidades deportivas: actividad física de base, predeporte, ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, colpbol, esgrima, gimnasia, hockey, judo, kárate, frontenis, voleibol, tenis de mesa, judo, rugby, triatlón, pilota valenciana, waterpolo, remo, deportes adaptados y multideporte.

“Tal y como avanzamos en enero, vamos a consolidar la práctica deportiva con la inversión más expansiva de los últimos años, con más de 3 millones de euros para el deporte escolar en nuestra ciudad”, ha resaltado la concejala de Deportes, quien ha añadido: “además, lo hacemos creando un programa multideporte enfocado en los niños y niñas con mayor vulnerabilidad social de nuestra ciudad”.

En este sentido, como novedad, este curso se incluye en esta oferta municipal el programa de Escuelas de Educación Física y Multideporte que, dirigida a menores de entre 4 y 12 años, se desarrollará en horario extraescolar “con el objetivo de ofrecer una formación deportiva inclusiva y multideportiva al alumnado de los centros educativos de València”.

“Con esta opción, complementamos la asignatura de Educación Física adaptándonos a los ritmos de aprendizaje del alumnado, trabajando la iniciación en la actividad física primero para después acompañarlos en el descubrimiento de las distintas disciplinas deportivas”, ha explicado la edil. “Es una manera de introducir a los más pequeños en los hábitos y el ejercicio saludable, así como ir despertando interés y curiosidad por probar y conocer todos los deportes que se ofertan”, ha añadido.

Educación física de base

La concejala ha detallado que para la etapa de Educación Infantil se trabaja en el fomento de la psicomotricidad y desarrollo del esquema corporal a través de la Educación Física de Base (entre 4 y 5 años). Para el primer ciclo de Primaria, se desarrolla Predeporte (entre 6 y 7 años) para la introducción a las normas y dinámicas a través de juegos predeportivos. Entre los 8 y 11 años, se practica la iniciación técnica en múltiples disciplinas deportivas a través del Multideporte. Las actividades, de participación voluntaria, se desarrollan de octubre a mayo en dos sesiones semanales de 60 minutos.

“Esta nueva apuesta por el deporte escolar garantiza, a su vez, la plena inclusión de menores con diversidad funcional o discapacidad. Además, en los Centros Educativos Singulares (aquellos con más del 40 % de alumnado en situación de vulnerabilidad), la actividad cuenta con una bonificación del precio del 100 %, garantizando que la práctica deportiva sea un derecho efectivo. “Desde el Ayuntamiento de València no vamos a dejar a nadie atrás: el deporte es un espacio para todas y todos, una idea que blindamos de manera contundente con este nuevo programa deportivo”, ha garantizado la concejala.

Las actividades se pueden realizar tanto en las instalaciones deportivas de los centros escolares, como en los polideportivos municipales, y se desarrollarán en días laborables y horario no lectivo. Los centros pueden programar hasta tres modalidades deportivas por curso, lo que permite que un alumno experimente hasta 12 disciplinas distintas a lo largo de cuatro años. La normativa establece que, de manera obligatoria, una de las modalidades anuales debe ser un deporte alternativo o no convencional, con el fin de romper estereotipos de género y ampliar el horizonte motriz de los estudiantes.

Noticias relacionadas

La inscripción debe realizarse, por parte de los centros escolares o entidades colaboradoras del programa, a través del enlace: http://www.fdmvalencia.es/deporte-escolar/escuelas/solicitudinscripcion