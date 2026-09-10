El Léleman Conqueridor pone rumbo a Francia para arrancar su pretemporada

El Léleman Conqueridor pone rumbo a Francia para disputar su primer partido de la pretemporada 2026/27. El conjunto valenciano se enfrentará al Centurions Narbonne Volley este sábado 12 de septiembre a partir de las 15:00 horas, en el primero de los encuentros de preparación programados durante el mes de septiembre.

La cita supondrá el primer test para un renovado Léleman Conqueridor y permitirá comenzar a trasladar a la pista el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación a las órdenes del nuevo técnico, Paulo Renan Bertassoni. El que fuera jugador del club la pasada campaña ha asumido ahora el reto de dirigir al equipo y vivirá también en Francia su primer encuentro desde el banquillo.

Será además la primera oportunidad para ver en acción a los seis fichajes realizados por el Conqueridor este verano. ‘Koko’ Linares, Mauro Zelayeta, Gustavo Romaní y Jonás Ponzio podrán disputar sus primeros puntos con la camiseta del conjunto valenciano, mientras que Vicente Monfort y Adrián García volverán a defenderla tras sus respectivos regresos al club. Seis incorporaciones con las que el Conqueridor busca dar un paso adelante para cumplir los objetivos marcados para esta temporada, que pasan por regresar a competición europea y volver a situarse entre los mejores equipos de la Superliga.

El encuentro ante el Centurions Narbonne será una primera prueba de nivel para medir sensaciones, ganar ritmo competitivo y avanzar en la adaptación de las nuevas piezas al bloque antes del comienzo de la competición oficial, que todavía se hará esperar hasta el 18 de octubre.

El conjunto francés repite como anfitrión y primer rival de la pretemporada después de que ambos equipos ya se enfrentaran en 2025, con victoria por 3-0 para el Narbonne (27-25, 25-23 y 25-22). Un año después volverán a cruzarse con un viejo conocido entre las filas francesas: el internacional español Carlos Nieves, campeón de la Copa del Rey con Conectabalear CV Manacor y exjugador del propio Conqueridor, una de las incorporaciones del conjunto galo para esta temporada.

Noticias relacionadas

Nou Moles, siguiente parada

Tras el estreno en Francia, el Léleman Conqueridor tendrá su primer encuentro de pretemporada ante su afición el viernes 18 de septiembre. El Pamesa Teruel Voleibol visitará Nou Moles a partir de las 18:00 horas, en el segundo test de preparación del conjunto valenciano.