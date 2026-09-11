Más de 100 riders participan en “La Nucía Skate Open” este fin de semana

Esta tarde con los entrenamientos oficiales arranca el III LANUSO 2026 (La Nucia Skate Open 2026) en el Skate Park de La Nucía. Más de 100 riders participan en una de las citas más espectaculares del calendario de los deportes urbanos en patinaje, en la que competirán deportistas de la Comunitat Valenciana y de otras regiones (al ser Open), en las modalidades de: Scooter Freestyle, Skateboarding y Roller Freestyle. 8 riders nucieros compiten en “casa” y ante su “afición” este fin de semana. La entrada para el público es libre y gratuita durante las tres jornadas de competición

Esta competición consolida a “La Nucía, Ciudad del Deporte” como una parada obligatoria para los amantes de las disciplinas urbanas. La tercera edición de “La Nucia Skate Open” está organizada por la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana (FPCV) con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

Tres especialidades

El evento se desarrolla este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre en el Skate Park de La Nucía, en tres grandes bloques que representan el presente y el futuro del patinaje sobre ruedas: Scooter Freestyle, Skateboarding y Roller Freestyle. La combinación de estas tres modalidades asegura un despliegue constante de trucos de alta dificultad, saltos al límite y una gran competitividad en el Skate Park de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. La entrada para el público será libre y gratuita durante los tres días: viernes, sábado y domingo.

Horarios de competición

Los horarios del III La Nucía Skate Open son este viernes 11 de septiembre de 17:00 a 21:30 horas entrenamientos oficiales. Sábado 12 de septiembre de 9:30 a 12:00 horas “Competición Scooter Freestyle” y a las 12:00 horas finales. Por la tarde “competición de Skate” de 17:30 a 20:00 horas y a las 20:00 horas finales de Skate. El domingo 13 finalizará LANUSO 2026 con la “competición de Roller Freestyle” de 9:30 a 12:00 horas, con las finales a partir de las 12:00 horas.

Cartel Lanuso 2026 Skate La Nucia. / AYTO. DE LA NUCÍA

Gran presencia nuciera

Destacar la gran presencia de la “cantera nuciera” en este LANUSO 2026 con 8 riders locales que competirán en “casa” ante su afición durante un intenso fin de semana. El sábado por la tarde en la modalidad de Skate competirán Samuel Cuevas (Selección Valenciana), Guillermo Molina (Selec. Valenciana), Leo Ros, Mauro Varela y Valeria Chacón. Todos de la Escuela de Skate de La Nucía que dirige Pablo García.

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En la modalidad de Scooter el sábado por la mañana estarán los nucieros: Álex Rico y Liam Such y en la modalidad de Roller Freestyle el domingo competirá el local Iker Fuster.