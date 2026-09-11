El Astros busca en casa el título de la Copa de SM el Rey de Béisbol

Valencia se convierte este fin de semana en el centro del béisbol nacional con la celebración de la Copa de S.M. el Rey de Béisbol 2026, que reunirá a cuatro de los principales equipos del panorama español en el Campo Municipal de Béisbol del Río Turia.

Con la participación y organización de los Astros de Valencia y la RFEBS, la Copa de SM el Rey de Béisbol aterriza en Valencia para deleite de los aficionados a este deporte. Durante los días 12 y 13 de septiembre, el campo municipal de béisbol del río Turia será el escenario en el que los cuatro primeros clasificados de la Liga Nacional batearán para llevarse el preciado trofeo: Marlins Tenerife, Astros de Valencia – Natural Greatness, San Inazio de Bilbao y Toros de Pamplona.

El equipo tinerfeño intentará revalidar el título que logró el año pasado al vencer en la final al Astros. Los valencianos no se lo van a poner fácil, tienen un equipo mezcla de veteranía y cantera, que viene con muchas ganas de resultados tras su buen hacer en la Liga, en la que quedaron segundos clasificados.

Dos semifinales de máximo nivel el sábado

La competición arrancará el sábado 12 de septiembre a las 12:00 horas con la primera semifinal, que enfrentará a Tenerife Marlins Puerto Cruz y Toros de Pamplona.

Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, llegará el turno de la segunda semifinal, con un atractivo duelo entre el conjunto anfitrión, CB Astros – Natural Greatness, y San Inazio Bilbao Bizkaia.

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Los dos vencedores conseguirán el billete para la gran final del domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas, también en el Campo Municipal de Béisbol del Río Turia. La entrega de trofeos tendrá lugar al acabar la final.