La Benidorm Half ya iguala su récord de 9.000 inscritos a falta de más de dos meses para la edición de 2026

La Benidorm Half ya registra los 9.000 inscritos cuando todavía faltan dos meses y diez días para la celebración de la edición de 2026. Esto supone que con un margen todavía extenso con el proceso inscripciones abierto, por lo pronto, ya se ha igualado el récord de siempre en estos términos. Sin embargo, se superará sustancialmente, pues la organización, Tour-Sport Promociones Deportivas, prevé que la proyección en comparativa al pasado año lleve hasta los 12.500 inscritos.

La Benidorm Half se ha convertido en un evento referente en el marco del running de la provincia de Alicante y de un peso notable en la Comunidad Valenciana y el calendario nacional. De hecho, está incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). La edición de 2026 se desarrollará el sábado 21 de noviembre en sus dos distancias 21K y 10K.

Valoración

Fernando Brotons, director de la carrera, traslada su satisfacción por el crecimiento de la prueba y señala: “Era algo impensable cuando en 2018 nos hicimos cargo de la prueba, en aquellos momentos teníamos 1.600 corredores entre las dos distancias, que hayamos ido teniendo este crecimiento y hoy estemos llegando estas cifras”.

Brotons, destaca otro de esos fundamentos como es el pilar internacional, que se refleja precisamente en la Benidorm Half: “La presencia internacional es clave. Pusimos el foco, especialmente, en Reino Unido. Este año vamos a superar los 5.000 corredores británicos efectivamente venidos desde el Reino Unido, además de otros muchos corredores extranjeros que vienen de otros países. De tal forma, destacaría esa parte experiencial, así que no solo es venir a correr una carrera y a pasar el fin de semana a un destino turístico de primer nivel, sino también a vivir la experiencia con esa media maratón de la tapa que tenemos desde hace años y con toda esa salida espectacular, esa llegada espectacular, esa feria del corredor que hacemos”.

Fernando Brotons muestra su agradecimiento al respecto de que todo ese crecimiento es “gracias al trabajo de mucha gente, no solo el de Tour-Sport. El Ayuntamiento de Benidorm y su concejalía de Deportes, Visit Benidorm, y todos aquellos que nos han acompañado desde el principio cuando éramos una carrera muy pequeñita y han creído en nosotros y han querido estar con nosotros. Ha sido un trabajo de mucha gente para poder llegar estas cifras. No sólo nos convertimos en la carrera más grande de la provincia de Alicante, sino que después de las grandes capitales españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, San Sebastián, que son las que tienen las grandes carreras pues creo que ya estamos en ese segundo escalón por debajo de ellas. Y seguramente seamos un caso único de que haya un porcentaje tan elevado de participantes extranjeros de un solo país, como es el caso de Reino Unido”.

Su historia

El Ayuntamiento de Benidorm informó a finales de agosto de los Premios Turismo ‘Ciudad de Benidorm 2026’, concediendo este galardón a la Benidorm Half en la categoría internacional. La prueba arrancó con su primera edición oficial en 1984 y tras un cambio radical de concepto en 2018 de la mano de Tour-Sport Promociones Deportivas, con salida al atardecer para aprovechar la iluminación urbana y disfrutar el skyline icónico de la ciudad, la Benidorm Half se ha consolidado como la carrera más importante por volumen de inscritos de toda la provincia de Alicante y una de las más atractivas de España, impulsada sobre todo por el público extranjero.

La Benidorm Half ha ido creciendo de forma exponencial desde 2018. Sin ir más lejos, en la pasada edición, la de noviembre de 2025, en términos de participación, los inscritos fueron 9.132 corredores, batiendo de largo su propio récord (la mejor marca estaba en 6.500 en 2024). Lógicamente, el objetivo para la carrera de este 2026 es superar notablemente esa cifra y como se indica la proyección hace prever que serán 12.500. Pero el pasado año ya hubo otra cifra muy significativa relativa al carácter internacional de la Benidorm Half: de esa cifra total de inscritos (9.132 corredores), 4.616 participantes, el 50,5%, fueron extranjeros. Y como hito, 4.043 runners fueron británicos. Pues por lo pronto, para este 2026, ya se han alcanzado los 5.000 británicos.

Junto a estos, destacaron, en 2025, corredores de países como Irlanda (108), Noruega (74), Bélgica (72), Países Bajos (72), Polonia (42), Italia (38), Alemania (23), Francia (22), Suecia (18), entre otros muchos países.

La representación española, analizando al detalle las cifras, de los 4.516 inscritos, 1.934 procedían de la provincia de Alicante (42% sobre el total de españoles), y los 2.582 restantes llegaron de otras 46 provincias. Un top-5, en este caso con Alicante a la cabeza, quedó completado con Valencia (704), Madrid (463), Albacete (424), Murcia (184).