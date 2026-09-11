Giner, Xaloc y San Vicente inician una nueva temporada en la DHB de hockey

Este fin de semana comienza la temporada 2026-2027 en la División de Honor B del hockey hierba español con la participación de cuatro equipos representantes de la Comunitat Valenciana.

Competición femenina

En la categoría femenina, el CH Xaloc y el CD Giner de los Ríos comienza una nueva campaña en la categoría de plata. El conjunto grana formará parte del Grupo 1 y este fin de semana debutará este sábado (16:00 horas) visitando al Sanse Complutense. El resto de equipos de esta primera fase serán: Pozuelo, Jolaseta, RH Privé Benalmádena, FC Barcelona, Málaga Rincón de la Victoria y Castelldefels.

Por su parte el Giner de los Ríos integrará el Grupo 2 recibiendo al Club de Campo Villa de Madrid este domingo (13:00 horas). La primera fase contará también con los siguientes rivales: Hocquet, Vallés Deportivo, CH Madrid-Las Rozas, Egara, HC Sant Cugat y RGC Covadonga.

Competición masculina

En la categoría masculina, la Universitat d’Alacant-San Vicente integrará el Grupo 1 y debutará este domingo (12:00 horas) en casa ante el Vallés Deportivo. El resto de rivales de esta primera fase serán Iluro, Real Sociedad 1927, Pedralbes, SPV, CH San Fernando y Jolaseta.

Finalmente, en el Grupo 2 femenino militará el CD Giner de los Ríos que iniciará su andadura este sábado (17:00 horas) ante el Egara. Los otros rivales de esta primera fase son Pozuelo, Sant Cugat, AD Rimas, Linia 22, CH Madrid-Las Rozas y Castelldefels.

Valencia y Carpesa se preparan para su aventura en la máxima categoría

El Valencia CH iniciará su aventura en la Liga Iberdrola el domingo 20 de octubre recibiendo al RC Polo en Tarongers (12:00 horas), mientras que el CH Carpesa se estrena en la Liga IATI Hockey el mismo día y a la misma hora en Santander, visitando al RS Tenis.