Nuevo bronce de Leyre Ortí en el Europeo de Natación Paralímpica

La delegación española que está compitiendo entre el 7 y el 12 de septiembre en el Campeonato de Europa de Natación paralímpicade Kocaeli (Turquía) sumó en esta cuarta jornada cinco nuevos metales, dos platas de Tasy Dmytriv y Nahia Zudaire, y tres bronces de Toni Ponce, Leyre Ortí y David Sánchez. España se sitúa como el cuarto país con mayor cantidad de metales, con un total de 29 medallas (dos oros, 12 platas y 15 bronces), aunque es décima por número de oros en un medallero liderado por Rusia con 59 preseas (23, 23, 13), Italia con 39 (20, 11, 8) y Ucrania con 47 (14, 18, 15).

La nadadora de Bétera (Valencia) Leyre Ortí se colgó una nueva medalla de bronce, esta vez en 100 espalda S7 (1’27”46). La valenciana ya había subido al tercer peldaño del podio en la prueba de 400 libre S7 (5’51”89) durante la disputa de la segunda jornada de este certamen europeo.

Las platas de la jornada

La mejor actuación de este jueves la protagonizó nuevamente Tasy Dmytriv al concluir segunda en los 100 metros libre S9 con un tiempo de 1’03”89, a tan solo siete centésimas de la polaca Oliwia Jablonska. Se trata de la cuarta presea de la almeriense en la Piscina Olímpica de Cebze, tras el oro de los 200 estilos, la plata de los 100 braza y el bronce de los 50 libre.

También subió al podio turco por cuarta vez la donostiarra Nahia Zudaire, en esta ocasión para recoger la plata en 100 libre S8 (1’08”86), prueba en la que fue superada únicamente por la italiana Xenia Francesca Palazzo, once centésimas más rápida. Se trata de su tercer subcampeonato, tras los de 400 libre y 100 mariposa, a los que suma además un bronce en 100 braza.

Tasy Dmytriv y Nahia Zudaire, en Kocaeli. / CPE

Los otros bronces

El onubense David Sánchez también repitió medalla de bronce ahora, en 50 mariposa S6 (33”28). En la final femenina de esta prueba, además, Catalina Sagastizábal y Aitana Estrada fueron cuarta y octava, respectivamente (38”70 y 46”93).

El quinto metal español se lo llevó el barcelonés Toni Ponce, que se estrenó en Kocaeli al tocar la pared de los 200 estilos SM5 en tercer lugar (2’56”15). Julia Castelló acabó quinta en la competición femenina (3’49”24), mientras que Berta García no entró en la lucha por las medallas al quedar novena en las series clasificatorias (4’06”00).

Otros resultados de la natación española

A las puertas de las medallas, con sus respectivos cuartos puestos, quedaron Anna Sáiz en 400 libre S6 (6’15”32), Albert Gelis en 200 estilos SM11 (2’27”26) e Iván Salguero en 100 braza SB12 (1’11”44), final en la que Álex Villarejo concluyó cuarto (1:14.96) y Juan Ferrón, sexto (1:16.76).

En los 100 espalda S13 también compitieron varios nadadores españoles, con otra cuarta posición de Emma Feliú (1’11”50), una quinta del valenciano Enrique Alhambra (1’01”50) y una séptima de María Delgado (1’13”34). Marian Polo, por su parte, fue undécima en las series clasificatorias (1’20”56).

Además, Jacobo Garrido y Jian Wang Escanilla finalizaron quinto y sexto en 100 libre S9 (57”17 y 58”61), mientras que la alicantina Delia Fontcuberta y Mikel Erdozáin acabaron séptima y octavo en 50 espalda S3 (1’18”90 y 1’21”31).