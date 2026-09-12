Tres oros y un total de diez medallas para España en la penúltima jornada del europeo

La delegación española que está compitiendo entre el 7 y el 12 de septiembre en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica de Kocaeli (Turquía) sumó en la quinta jornada diez medallas, tres oros de Jacobo Garrido, Delia Fontcuberta y el relevo 4x100 estilos de 34 puntos, tres platas de Aitana Estrada, Teresa Perales y Marian Polo y cuatro bronces de Toni Ponce, Óscar Salguero, Emma Feliu y Enrique Alhambra.

Jacobo Garrido conquistó el oro en los 400 libre S9 con un registro de 4’13”73, aventajando al italiano Simone Barlaam (4’14”07) y al belga Sam de Visser (4’16”28). En esta misma final, Jian Wang terminó quinto con 4’34”63.

Los 50 libre S3 dejaron un doblete español, con Delia Fontcuberta como campeona con 48”95 y Teresa Perales en segunda posición con 55”66, repitiendo ambas el podio que ya habían protagonizado unos días antes en los 100 libre S3. La italiana Domiziana Mecenate completó el podio con 1’01”18.

En los 100 braza SB5, Aitana Estrada se hizo con la medalla de plata tras completar la prueba en 1’49”37, por detrás de la alemana Verena Schott (1’46”13) y por delante de la también alemana Nisanur Kocabas (1’59”94).

También subió al podio Toni Ponce en los 100 braza SB5, en su caso con un bronce y un tiempo de 1’28”80. El oro fue para el ruso Kirill Aleksandrov (1’24”65), mientras que su compatriota Andrei Granichka se llevó la plata (1’27”07).

En los 100 braza SB8, Óscar Salguero logró el bronce con un tiempo de 1’11”66, a una décimo del segundo puesto ocupado por el ruso Daniil Smirnov (1’11”56). El oro fue para su compatriota Andrei Kalina (1’08”45), mientras que Carlos Martínez concluyó quinto con 1’15”27.

Marian Polo y Emma Feliu compartieron podio en los 50 libre S13, donde fueron segunda y tercera, respectivamente, con tiempos de 27”90 y 27”94. La italiana Carlotta Gilli se llevó el oro (27”88). En la prueba masculina, Enrique Alhambra consiguió el bronce con 24”29, solo por detrás del ucraniano Oleksii Virchenko (23”45) y del ruso Egor Shchitkovskii (24”02).

Por último, España también se proclamó campeona de Europa en el relevo 4x100 estilos mixto de 34 puntos, donde Íñigo Llopis, Ian Florencio, Anastasiya Dmytriv y Nahia Zudaire completaron la prueba en 4’31”48. El combinado español se impuso a Rusia, segunda con 4’32”29, e Italia, tercera con 4’34”97.

Por su parte, se quedaron fuera de las medallas Mikel Erdozáin y Yaiza Mata, cuartos en 200 libre S2 y 100 espalda S10, con tiempos de 6’10”13 y 1’14”44, respectivamente. Marian Polo y Leyre Ortí también fueron cuartas en 200 estilos SM13 y 100 libre S7 (2’31”06 y 1’16”24), mientras que Catalina Sagastizábal y Marta Fernández ocuparon la cuarta plaza en 50 libre S6 y 50 libre S4 (36”33 y 46”26). Ariadna Edo fue quinta en 200 estilos SM13 (2’35”65), al igual que Julia Castelló en 100 libre S5 (1’35”64).

También terminaron sextos Miguel Ángel Navarro en 200 libre S2 (7’31”62), Juan Ferrón en 200 estilos SM13 (2’27”39), Anna Saiz en 50 libre S6 (40”37) y Luis Huerta en 100 libre S5 (1’18”24). Mahamadou Dambelleh fue séptimo en 100 libre S11 (59”97), mientras que Beatriz Lérida y Sergio Martos concluyeron octavos en 400 libre S9 y 50 libre S8, con tiempos de 5’23”75 y 28”31, respectivamente. Jose Cantero, por su parte, fue octavo en 100 libre S11 (1’00”37).

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A falta de una jornada para la conclusión del Campeonato de Europa de Natación Paralímpica, España suma 39 medallas, con cinco oros, quince platas y diecinueve bronces, lo que la sitúa en el séptimo puesto del medallero.