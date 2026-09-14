Astros, subcampeón de la Copa de SM el Rey

La final de la Copa de SM el Rey entre los Astros de Valencia y Tenerife Marlins se ha decantado hacia el lado del conjunto tinerfeño que se impuso con autoridad por 10 carreras a 3 sobre los valencianos.

El campo Municipal de béisbol y Sofbol del río fue el escenario de esta final que cerraba la temporada deportiva del béisbol sénior en nuestro país, la Liga Nacional división de honor Oro. Los Marlins finalizaron este curso como Campeones de Liga y de Copa y los Astros como Subcampeones en las mismas.

El campo Municipal de béisbol y Sofbol del río fue el escenario de esta final que cerraba la temporada deportiva del béisbol sénior en nuestro país. / ASTROS VALENCIA

Así fue el partido

La jornada empezó 13 hits por 7 de los valencianos y ningún error tinerfeño, por 2 de los Astros. Por parte de los anfitriones se vieron jugadas muy bonitas pero que no fueron suficientes para superar en ningún momento a sus rivales.

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El equipo valenciano lleva un tiempo apostando por los jóvenes de su cantera que, junto a los veteranos, están haciendo muy buen papel en el campo. Los Astros han conseguido formar un conjunto sólido que, a pesar de las dificultades financieras de esta temporada, ha logrado dos segundos puestos nacionales y que seguro puede dar muchas alegrías futuras al béisbol valenciano.