El Giner de los Ríos comienza la temporada en DHB Femenina con una sólida victoria

La temporada 2026-2027 en la División de Honor B ha comenzado. Y lo ha hecho con la participación de cuatro equipos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.

Este fin de semana se levantó el telón de la competición con la celebración de la primera jornada de la primera fase, donde el CD Giner de los Ríos femenino fue el gran protagonista firmando la única victoria valenciana del fin de semana.

En la categoría femenina, el Giner se estrenó con una sólida victoria ante el Club de Campo Villa de Madrid por el grupo 2. Tras un primer cuarto sin goles, Raquel Mateu marcó el primer tanto tras una acción de penalty corner. En el segundo tiempo, Lucía Server marcó el segundo tanto desde el penaly stroke, mientras que Raquel, nuevamente con dos goles, y Catalina Hernández sellaron la goleada ante el equipo madrileño.

El Giner de los Ríos se estrenó con una sólida victoria ante el Club de Campo Villa de Madrid por el grupo 2. / ÓSCAR J. MATHEU TOMÁS

En el grupo 1, el CH Xaloc perdió 3 a 2 en su visita al San Complutense en un duelo muy igualado. Gabriela Roca y Daniela Carvelli marcaron los goles para el conjunto grana.

Competición masculina

En la categoría masculina, la Universitat d’Alacant-San Vicente perdió 1 a 5 ante el Vallés Deportivo en un partido correspondiente al Grupo 1. Syed Zain marcó el tanto alicantino.

Finalmente, en el Grupo 2, el CD Giner de los Ríos perdió 6 a 1 en su visita al Egara 1935. El tanto valenciano fue obra de IMR.

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