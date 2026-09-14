Léleman Conqueridor suma su primera victoria de pretemporada en Narbonne

El Léleman Conqueridor comenzó con victoria su camino hacia la temporada 2026/27. El conjunto valenciano se impuso el pasado sábado por 1-3 (20-25/24-26/24-26/25-23) al Centurions Narbonne en tierras francesas, en el primer encuentro de preparación para los de Paulo Renan Bertassoni.

El Léleman Conqueridor arrancó con muy buenas sensaciones y se llevó el primer set por 25-20. Autoridad y dominio absoluto de los valencianos ante un rival que siempre se encuentra en la zona alta de la liga francesa y que ha incorporado a jugadores contrastados como Carlos Nieves. Pero los visitantes apenas encontraron réplica en un inicio que dejó los debuts de Vicente Monfort, Mauro Zelayeta, Koko Linares, Jonás Ponzio, Adrián García y del joven Jorge Alonso. Ante la ausencia de Gustavo Romaní y Luis Vidal, que viajaron con el equipo, pero que no estaban todavía en condiciones de entrar en juego, el canterano sorprendió con su descaro y acierto.

La igualdad fue protagonista a partir de entonces, con dos mangas que necesitaron llegar más allá del punto 25 y que terminaron cayendo del lado valenciano por 26-24 y 26-24. En ambos sets, los de Bertassoni fueron por detrás con más de cuatro puntos de diferencia. El equipo respondió sin contemplaciones y con mucha seriedad, sin dejarse llevar y garantizando compromiso al entrenador, que hizo participar a todos los jugadores disponibles.

Con el 3-0 firmado y una gran imagen en el estreno de pretemporada, se jugó un cuarto set que acabó siendo para los locales (25-23). Una manga que se caracterizó por las rotaciones en pista del Léleman Conqueridor. Los menos habituales no le perdieron la cara al partido y estuvieron muy cerca de llevarse también otro set para Valencia.

El encuentro sirvió para comenzar a trasladar a la pista el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación y para ver las primeras evoluciones de una plantilla renovada. Paulo Renan Bertassoni aprovechó la cita para repartir minutos y comenzar a integrar las nuevas piezas en un bloque que todavía tiene por delante varias semanas de preparación antes del inicio de la Superliga.

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Paulo Renan Bertassoni dirige su primer partido como entrenador. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Nou Moles recibe el primer partido de la pretemporada

Tras estrenarse con victoria en Francia, el Léleman Conqueridor afrontará esta semana su primer encuentro de pretemporada en casa. El Pamesa Teruel Voleibol visitará Nou Moles este viernes 18 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en una nueva prueba para continuar avanzando en la preparación de la temporada 2026/27. El partido permitirá al equipo reencontrarse con su afición por primera vez esta temporada y seguir acumulando minutos de competición antes de afrontar el arranque de la Superliga.