Resultados del fin de semana

Baloncesto

. Over40Basket, en L'alquería del Basket. El Torneo Over40 de ‘Give&Go Sport’ ha clausurado este domingo su décima edición coronando a los campeones de todas las categorías y consolidando una década de trayectoria desde su nacimiento en 2016. Campeones: Over 40 Júnior masculino, Valencia Basket; Over 40 sénior masculino, Veteranos Pretium Baloncesto Torrelavega; Over 45 Júnior masculino, KD3 Orihuela; Over 45 Sénior masculino, Espua; Over 50 Júnior masculino, Real Club Marítimo de Melilla; Over 50 Sénior masculino, Club Náutico Tenerife y Babrausko Velniai; Over 50 super Sénior masculino, El Caballero Audaz; Over 35 femenino, Innara MVPS; Over 40 Júnior femenino, Una Hora Menos y Maxleón Basket; Over 40 Sénior femenino, UK All Atars; Over 45 femenino, Una Hora Menos +45 y Over 50 femenino, San Jueves.

. Mundial Femenino Alemania 2026. España se baña en bronce con otro recital ante Alemania (81-58).

La 'invencible' Estados Unidos tumba a Francia y conserva el trono Mundial (97-79).

El primer equipo femenino de Valencia Basket estuvo representado por siete jugadoras, más de la mitad de su plantilla, en la Copa del Mundo, que se celebró del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania). Elena Buenavida, Raquel Carrera, Alicia Flórez y Helena Pueyo entraron en la lista definitiva de España. Elizabeth Balogun lo hizo con Nigeria, Alexis Peterson con Alemania y Virag Tacaks-Kiss con Hungría. Las siete debutaron en una Copa del Mundo.

. Pretemporada Valencia Basket (equipo masculino). Torneo EncestaRías. Valencia Basket cierra la pretemporada revalidando el EncestaRías ante Baskonia (93-91) .

Calendario completo Liga Endesa ACB 2026/2027.

. Pretemporada Valencia Basket (equipo femenino). Valencia Basket - y Movistar Estudiantes. Borkowska lidera un potente juego interior taronjaBorkowska lidera un potente juego interior taronja (82-72).

Calendario completo LF Endesa 2026/27

. Las primeras competiciones oficiales de la temporada 2026/2027 serán las Supercopas.

Supercopa Endesa, del 19 al 20 de septiembre de 2026 en Badalona. Asisa Joventut-Kosner Baskonia, sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas; Valencia Basket y Barça, sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas. La final, entre los vendedores de ambas semifinales, será el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas.

Borkowska lidera un potente juego interior taronjaSupercopa LF Endesa 2026, del 26 al 27 de septiembre en el Pabellón Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz). Casademont Zaragoza- Valencia Basket, sábado 26 de septiembre a las 17:15 horas; nniva-tsn Leganés - Hozono Global Jairis, sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas. La final se celebrará el domingo 27 a las 17:00 horas.

Balonmano

. Liga Nexus Energía ASOBAL: Primera jornada de la competición. Horneo BM. Alicante 32-29 Bathco BM. Torrelavega; Fertiberia Puerto Sagunto 39- 38 Abanca Ademar León.

El Horneo Alicante comienza con victoria

Victoria ajustada del Fertiberia Puerto Sagunto en su vuelta a la élite.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Tras la jornada inaugural del pasado miércoles 9 de septiembre, la competición afrontó la segunda jornada con estos enfrentamietnos para los equipos de la Comunitat Valenciana. Replasa Beti-Onak 22-24 Elda Prestigio; C.BM. Morvedre 16-26 Balonmano Atlético Guardés; CBM Elche 26-16 Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Fundación Agustinos Alicante 24-30 BM. Servigroup Benidorm.

Clasificación.

Voleibol

Así es la pretemporada del Léleman Conqueridor Valencia.

Calendario de pretemporada. / LÉLEMAN CONQUERIDOR

Pretemporada de los equipos del CV Playas de Benidorm. Los dos equipos masculinos y el femenino del Club Voleibol Playas de Benidorm afrontan durante septiembre y octubre numerosos encuentros de preparación y competiciones autonómicas para llegar en las mejores condiciones al comienzo de la Superliga Masculina y la Superliga 2 Oro.

El Servigroup Playas de Benidorm muestra carácter para remontar ante el Grupo Renovak CV Sant Joan. Las jugadoras de Sonia García levantaron un 2-0 en contra para imponerse por 2-3 (25-18, 25-22, 19-25, 18-25 y 12-15) en su primer encuentro de pretemporada. El siguiente compromiso llegará este viernes, cuando el Servigroup Playas de Benidorm viaje hasta Socuéllamos para disputar, a partir de las 19:30 horas, un exigente encuentro amistoso frente al CV Kiele Socuéllamos, conjunto de la Liga Iberdrola, máxima categoría del voleibol femenino español. Sin apenas descanso, las benidormenses volverán a competir el sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas en Xàtiva frente al Ahora Vóley Xàtiva, que cayó por 3-0 ante el Grupo Renovak CV Sant Joan. Un intenso fin de semana que servirá para continuar acumulando ritmo de competición y en el que estará también en juego el pase a las semifinales del domingo 20.

El Servigroup Playas de Benidorm comenzó su calendario de preparación con victoria. / CV PLAYAS DE BENIDORM

Las competiciones empezarán en octubre.

. Superliga Masculina: contará con dos equipos de la Comunitat Valenciana el Léleman Conqueridor Valencia y el Servigroup Playas de Benidorm. El inicio de la Liga Regular es el 17 de octubre de 2026 y su fin el 20 de marzo de 2027. Fase Final: del 3 de abril al 9 de mayo de 2027. La Supercopa Masculina: 28 de diciembre de 2026 y la Copa de SM El Rey: del 4 al 7 de febrero de 2027.

Calendario de Superliga Masculina 2026/27

. Superliga Masculina 2: Inicio de la Liga Regular, 3 de octubre de 2026 y final, 20 de marzo de 2027. Fase Final: del 15 al 18 de abril de 2027. Copa Príncipe: del 8 al 10 de enero de 2027. los equipos de la Comunitat Valenciana se encuadran en el Grupo A y en el Grupo B.

. Superliga Femenina 2: Los equipos de la Comunitat Valenciana están encuadrados en el Grupo A y B. La Liga Regular arranca el 3 de octubre de 2026 y finaliza el 20 de marzo de 2027. Fase Final: del 15 al 18 de abril de 2027 y la Copa Princesa: del 8 al 10 de enero de 2027.

. Primera División Masculina: Inicio de la temporada: 3 de octubre de 2026. Final de la Liga Regular: 20 de marzo de 2027. Fase Final de Primera División: del 16 al 18 de abril de 2027. Este es el calendario del Grupo C, dónde se agrupan los equipos de la Comunitat Valenciana.

Rugby

Rugby 7: La Selección Española masculina de rugby sevens trabaja en una nueva concentración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), del 6 al 18 de septiembre de 2026. En la convocatoria figuran Asier Pérez (Huesitos La Vila), Diego Silva (RC Valencia), Lucas Gil (CAU Valencia), los también valencianos Enrique Bolinches (Inter RC) y Roberto Ponce (RFER).

Sorteados los calendarios de División de Honor, División de Honor Élite, División de Honor B y Liga M23 para la temporada 2026/27.

Hockey Hierba

Las temporada 2026/2027 en la Liga Iberdrola de Hockey Hierba se inicia el sábado 19 de septiembre con la presencia del recién ascendido Valencia CH, que debutará en casa ante el RC Polo a las 12:00 horas. Mientras, la División de Honor A Masculina arranca el domingo 20 de septiembre de 2026 con la participación de otro recién llegado a la máxima categoría, el CH Carpesa. El equipo valenciano visitará al RS Tenis a partir de las 12:00 horas.

. División de Honor B Masculina: En el Grupo 1 Universitat d'Alacant San Vicente 1-5 Vallés Esportiu. En el Grupo 2: Egara 1935 6-1 CD Giner de los Ríos, sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación Grupo 1.

Clasificación Grupo 2.

. División de Honor B Femenina: En el Grupo 1, Sanse Complutense 3-2 CH Xaloc. En el Grupo 2, CD Giner de los Ríos 5-0 Real Club de Campo Villa de Madrid.

Clasificación Grupo 1.

Clasificación Grupo 2.

El Giner de los Ríos comienza la temporada en DHB Femenina con una sólida victoria.

Fútbol Sala

Primera División ( Liga Prime Futsal): Para este curso 2026/27 los dieciséis mejores equipos del fútbol sala nacional se medirán en tres competiciones: Torneo Apertura, Torneo Clausura y unos igualadísimos play-offs que decidirán al campeón de la temporada. Este fin de semana se disputa la Primera jornada. Wanapix 3-3 Servigroup Peñíscola FS.

El Servigroup Peñíscola inició la nueva temporada en la máxima categoría con una trabajada victoria por 3-5 en la pista del Wanapix de Zaragoza. El conjunto dirigido por Gerard Pusó remontó el 2-1 con el que se llegó al descanso para sumar los tres primeros puntos d

el curso. Diego Sancho y Yunii, ambos con un doblete, fueron los grandes protagonistas de un encuentro en el que los peñiscolanos supieron reaccionar en la segunda mitad.

Victoria en nuestro debut liguero

Segunda División: La competición comenzará el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. El Family Cash Alzira recibirá al Leganés FS, en horario por determinar.

Otros eventos

Los próximos grandes eventos internacionales del calendario deportivo de València en 2026 Y 2027.

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Tenis : BBVA Open Internacional Valencia, del 13 al 20 de septiembre en el Sporting Club de Tenis. Fase previa y sorteo del cuadro del BBVA Open Internacional de Valencia.

Motor : Campeonato de España de Superbike. Doblete de Álvaro Fuertes en el Campeonato de España de Superbike.

Skate : III LANUSO 2026 (La Nucia Skate Open 2026). Valeria Chacón y Guille Molina ganan 'La Nucía Skate Open'.

Béisbol : Copa de SM el Rey de Béisbol. Astros, subcampeón de la Copa de SM el Rey.

Pilota Valenciana . Nova edició del Campionat Interpobles Trofeu Edicom.

. Ana i Mar Alfonso alcen el III Trofeu Elisa Tarazona.

. V Trofeu de l’Alqueria d’Asnar. Trinquet de l'Alqueria d'Asnar: Érika, Myriam y Aroa 15-25 María Enguix, Isabel y Anabel, final de la categoría profesional. Final de la categoría Élite: Irene Cotolí y Silvia 25-15 Carla y Paula.

. La Copa Caixa Popular 2026 presenta la seua edició més nombrosa amb més de 90 jugadors i jugadores. Pere Roc II i Nacho debuten amb victòria.

Noticias relacionadas

. Torreblanca, Xert, Traiguera i Beniparrell han acollit la X edició del Campionat Autonòmic de frare.