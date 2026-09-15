GEPACV alcanza los 500 asociados y deja solo cinco plazas libres para su Congreso

La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana (GEPACV) ha alcanzado los 500 asociados y afronta la décima edición de su Congreso de Gestión del Deporte con 395 personas inscritas, a solo cinco plazas de completar el aforo de 400 asistentes del Roig Arena. Ambos datos confirman el crecimiento de la entidad y la respuesta del sector a su principal encuentro profesional.

"Alcanzar los 500 asociados es un logro colectivo y confirma que los gestores deportivos necesitan una organización que los escuche, los represente y les ayude a afrontar los retos diarios de la profesión. Llegar al Congreso con 395 inscripciones refuerza esa misma idea: existe una comunidad activa que quiere formarse, compartir experiencias y avanzar unida", ha señalado Alberto Talavera, presidente de GEPACV.

Con esta cifra, GEPACV se convierte en la primera asociación autonómica de gestión deportiva de España en alcanzar los 500 asociados. Su base reúne a profesionales de la dirección y la gestión del deporte de los ámbitos público, privado y asociativo, con perfiles vinculados a instalaciones, servicios, clubes, federaciones, administraciones, empresas y entidades deportivas.

Reconocimiento al socio número 500

El presidente de GEPACV, Alberto Talavera, ha encabezado la representación de la asociación en el acto celebrado en la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana para reconocer a Joaquín Peris, gerente de CONFEDECOM y socio número 500 de GEPACV. Durante el encuentro se le ha hecho entrega de un diploma conmemorativo. El acto también ha contado con la presencia de Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana.

Cervera ha puesto en valor la evolución experimentada por GEPACV en los últimos años y la importancia de alcanzar una cifra tan significativa como los 500 asociados. "Alcanzar los 500 asociados demuestra el crecimiento y la consolidación de GEPACV como un actor cada vez más relevante dentro del tejido deportivo de la Comunitat Valenciana", ha señalado el director general de Deporte.

Cervera también ha destacado que el socio número 500 sea Joaquín Peris, gerente de CONFEDECOM, una persona ampliamente conocida y vinculada al sector deportivo valenciano, así como la colaboración existente entre GEPACV, CONFEDECOM, la Generalitat Valenciana y el conjunto de entidades que conforman el tejido deportivo de la Comunitat, incidiendo en la importancia de continuar generando alianzas que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del sector.

Por su parte, Joaquín Peris ha mostrado su satisfacción por incorporarse a GEPACV coincidiendo con este hito: "Para mí es una alegría formar parte de un colectivo que continúa creciendo y con el que compartimos fines comunes, como la profesionalización de la gestión deportiva y el impulso del asociacionismo. Desde CONFEDECOM creemos firmemente en la importancia de trabajar conjuntamente y generar sinergias entre las diferentes entidades que forman parte del deporte valenciano".

Talavera ha agradecido el trabajo de la Junta Directiva y la confianza de los asociados, y ha vinculado el crecimiento a la utilidad práctica de GEPACV: formación especializada, intercambio de conocimiento, representación profesional, generación de contactos y escucha permanente de las necesidades de quienes dirigen organizaciones e instalaciones deportivas en la Comunitat Valenciana.

El Congreso roza el lleno

El 10º Congreso de Gestión del Deporte GEPACV, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre en el Roig Arena de València, alcanzará su décima edición bajo el lema «Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva».

A falta de solo cinco plazas para completar el aforo de 400 asistentes, la organización anima a las personas interesadas a formalizar cuanto antes su inscripción. En caso de alcanzarse el aforo máximo, GEPACV habilitará una lista de espera para cubrir las posibles plazas que puedan liberarse antes de la celebración del Congreso.

Crece también el apoyo del tejido empresarial

El crecimiento de GEPACV también se refleja en el respaldo del sector empresarial. La asociación cuenta actualmente con 21 empresas colaboradoras, interesadas en estar presentes y conectar directamente con el tejido deportivo de la Comunitat Valenciana.

Estas empresas proceden de ámbitos como la tecnología, el equipamiento, las instalaciones, los servicios y otras soluciones vinculadas al deporte, y encuentran en GEPACV un punto de encuentro con profesionales responsables de la planificación, los presupuestos, los equipos humanos, el mantenimiento y la oferta deportiva de sus organizaciones.

Aunque el aforo de asistentes al Congreso se encuentra prácticamente completo, GEPACV todavía dispone de algún espacio para empresas interesadas en participar y conocer las distintas vías de colaboración con la asociación.

Sobre GEPACV

La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana (GEPACV) representa y conecta a quienes desarrollan funciones de dirección y gestión en el deporte. GEPACV impulsa la formación, la colaboración y el reconocimiento profesional mediante jornadas, encuentros, alianzas institucionales y su Congreso de Gestión del Deporte.

Contacto para empresas y colaboraciones: gepacv@gepacv.org