La Sella Open arranca este martes con la cena de bienvenida y el acto inaugural

La Sella Open 2026 recibió este lunes 14 de septiembre en Dénia a las principales protagonistas de la cuarta edición del torneo, que se disputará en La Sella Golf del 17 al 20 de septiembre con una dotación de 1.000.000 €, la más alta de un torneo profesional femenino disputado en España. La semana de competición arrancará este martes 15 de septiembre con la jornada de entrenamientos oficiales, y que continuará por la noche con la cena de bienvenida y el acto inaugural.

Un cartel de gran nivel

El campo presenta un altísimo nivel, con la presencia de la subcampeona de 2025, la francesa Nastasia Nadaud; la tercera clasificada del año pasado, la australiana Maddison Hinson-Tolchard; y la campeona de 2024, la alemana Helen Briem, entre otras destacadas representantes del Ladies European Tour como la francesa Perrine Delacour.

Helen Briem y Jochem Briem, en el Bosque de Campeonas. / LA SELLA OPEN

El torneo contará además con ocho representantes españolas confirmadas para esta cuarta edición: Luna Sobrón Galmés, Blanca Fernández, Ana Peláez Triviño, Carmen Alonso, Marta Martín, Marta Sanz Barrio, Harang Lee y Amaia Latorre, que competirán ante su público en el recorrido diseñado por José María Olazábal, en pleno Parque Natural del Montgó.

Visita al Bosque de las Ganadoras

La jornada del lunes inclutó también la visita de las jugadoras al Bosque de las Ganadoras, el espacio permanente del recorrido de La Sella Golf, situado entre el green del hoyo 10 y el tee del 11, donde el torneo rinde homenaje a sus campeonas: un árbol autóctono del país de cada una —la encina española de Nuria Iturrioz (2023), el arce alemán de Helen Briem (2024) junto a su padre Jochem Briem y el arce canadiense de Anna Huang (2025)—, junto a la tradición de la Carta de la Campeona, la misiva lacrada que cada ganadora deja a su sucesora.

Torneo valorado por las jugadoras

Un año más, La Sella Open mantiene su filosofía de situar a las jugadoras en el centro de la competición: sin Pro-Am, con alojamiento y transporte coordinados por la organización, restauración de la máxima calidad y ayuda económica a quienes no superen el corte. Un modelo que ha valido al torneo tres reconocimientos consecutivos otorgados por las propias jugadoras del LET: Mejor Torneo del Año en 2023 y Mejor Servicio a las Jugadoras en 2024 y 2025.

Bajo el lema "El torneo de las jugadoras", La Sella Open se ha convertido en una cita especial para las profesionales del circuito por el trato y la atención personalizada que reciben durante toda la semana. / LA SELLA OPEN

Bajo el lema "El torneo de las jugadoras", La Sella Open se ha convertido en una cita especial para las profesionales del circuito por el trato y la atención personalizada que reciben durante toda la semana, con detalles de bienvenida, obsequios y pequeños gestos pensados para cada jugadora. Un cuidado que las propias jugadoras destacan año tras año como una de las señas de identidad del torneo, y que explica en buena medida los reconocimientos del Ladies European Tour cosechados por La Sella Open desde su debut.

La entrada a La Sella Open 2026 será gratuita todos los días de la semana de competición.