Siete medallas europeas y cuatro récords de España para los tres nadadores valencianos de Aquàtic Campanar en Kocaeli 2026

Aquàtic Campanar cierra el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica de Kocaeli 2026 con un destacado balance para los tres nadadores valencianos del club convocados con la Selección Española: siete medallas europeas -dos platas y cinco bronces-, cuatro récords de España y varios puestos entre los mejores del continente.

Kike Alhambra (S13) ha conseguido tres medallas europeas. Se proclamó subcampeón de Europa en los 100 metros mariposa y sumó dos medallas de bronce en los 100 metros libre y 50 metros libre. Además, finalizó quinto de Europa en los 100 metros espalda y logró un récord de España durante su participación en Kocaeli.

Vicente Gil (SB3) también regresa de Turquía como subcampeón de Europa tras conseguir la medalla de plata en los 50 metros braza, aportando la segunda plata al balance de los representantes de Aquàtic Campanar.

Leyre Ortí (S7/SM7) ha completado un gran campeonato con tres medallas de bronce, conseguidas en 400 metros libre, 100 metros espalda y 50 metros libre. A ellas suma tres récords de España: dos en los 100 metros espalda -batiendo la plusmarca nacional primero en las series y volviéndola a mejorar en la final- y otro en los 200 metros estilos SM7, prueba en la que terminó cuarta de Europa. Leyre consiguió además otro cuarto puesto europeo en los 100 metros libre.

El balance conjunto de los tres nadadores de Aquàtic Campanar se cierra así con siete medallas europeas, cuatro récords de España y presencia entre los mejores nadadores europeos en diferentes pruebas. A este éxito, hay que añadir los dos oros cosechados por otra nadadora de la Comunitat Valenciana, la alicantina Delia Fontcuberta en los 100 libre S3 y 50 libre S3.

Selección española, en los Europeos de Natación Paralímpica. / Aquàtic Campanar

Resultados

Kike Alhambra (S13)

Plata - 100 m mariposa

Bronce - 100 m libre

Bronce - 50 m libre

5.º de Europa - 100 m espalda

Récord de España

Vicente Gil ( SB3)

Plata - 50 m braza

Leyre Ortí (7 / SM7)

Bronce - 400 m libre

Bronce - 100 m espalda

Bronce - 50 m libre

Récord de España - 100 m espalda (series)

Récord de España - 100 m espalda (final)

Récord de España - 200 m estilos SM7

4.ª de Europa - 200 m estilos

4.ª de Europa - 100 m libre