La Sella Open 2026 Inaugura su cuarta edición

La Sella Golf acogió en la noche del martes 15 de septiembre la ceremonia de apertura de la cuarta edición de La Sella Open 2026, prueba del Ladies European Tour (LET), en una velada que combinó la bienvenida oficial a las jugadoras con un emotivo homenaje a Carmen Alonso, figura histórica del golf español.

Carlos García, presidente de La Sella Golf, fue el encargado de inaugurar la ceremonia con un discurso de bienvenida en el que repasó la filosofía del torneo: una competición centrada en las jugadoras, sin Pro-Am, con apoyo económico para aquellas que no superen el corte y sin publicidad comercial a lo largo del recorrido.

Durante su intervención, Carlos García también tuvo unas palabras especiales para Teresa Melecka, quien esta semana está celebrando su luna de miel durante la disputa de La Sella Open: "Teresa Melecka está celebrando su luna de miel en La Sella Open. Mis mejores deseos para la pareja".

Reconocimientos

La ceremonia incluyó un vídeo y un reconocimiento especial a la vigente campeona, Anna Huang, ausente este año por motivos de salud. Carlos García le hizo llegar sus mejores deseos: "Desde aquí le enviamos todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para una recuperación muy rápida". Como parte de este homenaje a la vigente campeona, el menú servido durante la cena de bienvenida fue el elegido por la propia Anna Huang, un gesto con el que la organización quiso mantener presente su figura durante toda la velada, a pesar de que no pudo acompañar personalmente a las jugadoras e invitados.

El momento más emotivo de la noche fue el homenaje a Carmen Alonso, una de las grandes figuras del golf español. Tras un vídeo en el que se repasó su trayectoria, Carlos García dedicó unas palabras especiales a la jugadora, en reconocimiento a su carrera, justo antes de disputar esta semana el último torneo de su carrera profesional en La Sella Open.

"Hoy rendimos homenaje a una figura verdaderamente esencial y un referente del golf español: Carmen Alonso", señaló García. "Carmen, sabemos que has elegido La Sella Open para poner el broche final a tu carrera profesional. Tu trayectoria ha sido un ejemplo constante de perseverancia, valentía y amor por este deporte. Has inspirado a generaciones de golfistas y has representado nuestro deporte con una elegancia y una fortaleza que nunca olvidaremos".

Y concluyó: "En nombre de todos los que estamos hoy aquí, gracias por tu dedicación, por tus años de competición y por el camino que has abierto para tantas mujeres en el golf. Este torneo te rinde homenaje con la máxima admiración y cariño". Tras el homenaje, Blanca Fernández hizo entrega a Carmen Alonso de un ramo de flores.

Carmen Alonso junto a Carlos García durante su ceremonia de despedida. / LA SELLA OPEN / NGM Golf & Sports Consulting

Carmen Alonso cerró el homenaje con unas breves y emotivas palabras de agradecimiento: "Elegí La Sella para mi despedida porque me encanta el campo, pero, sobre todo, por la relación tan especial que tengo con Carlos y Mara. Tenía muchas ganas de cerrar estos veintidós años aquí, porque sé que este club es muy especial para mí", señaló Alonso, quien también destacó el crecimiento del torneo a lo largo de sus cuatro ediciones: "Nos han elegido como mejor torneo del año porque cuidan especialmente a las jugadoras, y eso es una ventaja enorme para nosotras. Creo que el torneo mejora cada año: están haciendo las cosas realmente bien y estoy segura de que las jugadoras van a estar encantadas".

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La ceremonia también incluyó palabras de agradecimiento institucional al Ayuntamiento de Dénia, representado por su alcalde, Rafael Carrió, y su Concejalía de Deportes; a la Real Federación Española de Golf; a la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana; y al Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, por su apoyo a La Sella Open 2026.