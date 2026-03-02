Pablo Herrera: "Hay un 'boom' en València con el voleibol gracias al esfuerzo que está haciendo el Léleman Conqueridor"

El exjugador profesional y medallista olímpico Pablo Herrera destacó el alto nivel de la liga de voleibol esta campaña que se ha visto reflejado este fin de semana en la Copa del Rey de València y dijo que es clave para la expansión del deporte.

"No sé si es el mejor momento porque yo viví la época de Rafa Pascual y esa generación fue increíble, pero la liga está cogiendo cada vez más nivel y es el principio para que los patrocinadores y el sector privado, que es siempre lo que más cuesta, se centren en nosotros y empujen al voleibol para que suba", explicó Herrera en una entrevista en EFE.

Sigue vinculado al voleibol

A sus 43 años, Herrera se encarga de la cantera del Club L'Illa Grau, equipo castellonense en el que formó. Su objetivo es aprovechar el momento dulce que vive el voleibol para potenciar el futuro de esta modalidad deportiva como él mismo reconoce.

"Hay un 'boom' en València con el voleibol gracias al esfuerzo que está haciendo el Léleman Conqueridor, moviendo mucha gente y mucha cantera. Yo estoy en Castellón con el club en el que me inicié intentando sacar cantera de vóley y vóley playa y esperamos que haya mucha gente en el futuro", afirmó.

"La Comunitat Valenciana siempre ha tenido mucha trayectoria de voleibol y voley playa y la prueba está en el éxito de este fin de semana con la afluencia de gente y el ambientazo vivido estos días", señaló sobre la Copa del Rey que ganó este domingo el Conectabalear CV Manacor ante el CV Melilla.

Sobre el torneo, Herrera habló de la respuesta de la afición de todo el país y sobre el récord de asistencia batido en la Fonteta con más de 6000 aficionados en las gradas: "La gente estaba muy motivada antes de la Copa, también porque estaba Conqueridor como anfitrión. Pero la afición de Valencia, Alicante y Castellón se ha volcado. También la de toda España y hemos vivido un gran ambiente".

Con seis participaciones en Juegos Olímpicos en voley playa y con una medalla de plata conseguida en Atenas 2004, entre otros muchos éxitos deportivos, Herrera fue el encargado de entregar la Copa del Rey que acreditó al Manacor como campeón en el pabellón de la Fuente de San Luis.