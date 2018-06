Primera lista de candidatos para sustituir a Lopetegui

Julen Lopetegui ha sido anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid en cuanto concluya para España el Mundial de Rusia 2018, con lo que el puesto de seleccionador de La Roja queda vacante a la espera de la decisión del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

La noticia de la marcha de Lopetegui, después de anunciarse hace pocos días su renovación hasta 2020 y apenas a tres días del debut de España en el Mundial, abre ya las quinielas para la sucesión en el banquillo de la selección, en la que el primer favorito podría ser Luis Enrique Martínez, actualmente sin equipo después de haber dirigido a Roma, Celta y FC Barcelona.



Una opción que estaría por delante de otros técnicos como Rafa Benítez o Quique Setién, ambos con contrato en vigor con el Newcastle y el Real Betis para la próxima temporada.

En el panorama de técnicos nacionales que podrían optar al cargo no aparece Marcelino García, que días atrás llegaba a descartarse para el Real Madrid porque no tenía intención de marcharse del Valencia CF sin cumplir su contrato. "No me van a llamar, pero no iría porque estoy muy a gusto en València", dijo el técnico asturiano la pasada semana en una entrevista en Asturias.

Sí habría que incluir a otros candidatos como Paco Jémez o Quique Sánchez Flores y, cómo no, ya suena Míchel, después de que Florentino Pérez haya frustrado sus aspiraciones de convertirse en el sucesor de Zinedine Zidane en el Real Madrid al apostar por Lopetegui.

Dentro de la misma Federación Española habría otros dos candidatos, con la desventaja de que ambos tienen poca experiencia en la dirección de equipos de élite. Uno sería Albert Celades, actual seleccionador de España sub-21, cargo en el que ya relevó a Lopetegui cuando este se hizo cargo de la selección absoluta. Y otro Fernando Hierro, director deportivo de la RFEF que ya se estrenó en los banquillos dirigiendo al Oviedo y ha manifestado su deseo de regresar a los banquillos.

Luis Rubiales y Julen Lopetegui tienen prevista una comparecencia este miércoles para explicar la extraña situación en que la selección española afrontará desde el viernes la cita del Mundial de Rusia 2018, con el seleccionador ya firmado por el Real Madrid. También tendrán que explicar si la RFEF va a anunciar de manera inmediata el nombre del sustituto o esperarán a que concluya la participación de España en el Mundial.