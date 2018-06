Cancelo, una buena jugada

Les voy a ser franco. Con el traspaso de Cancelo a la Juventus tengo dos puntos de vista absolutamente dispares. Por un lado debo reconocer que me da cierta pena perder a este jugador. Soy de los que piensa que Cancelo hubiera formado una linea diestra del Valencia junto a un Soler más madura que resultaría francamente atractiva. Pero por el otro soy consciente de la realidad del Valencia CF y debo admitir que hace falta dinerito para cuadrar cuentas y formar una plantilla mucho más competitiva que la que ha cerrado la temporada.

Y sí, los millones que le ha sacado a la Juventus con el traspaso de Cancelo le van a venir bien al Valencia para empezar a hacer un equipo mucho más competitivo y mucho más de Champions que el actual. No olvidemos qu este Valencia que tan bien ha rendido en la Liga tuvo problemas serios cuando llegó a semifinales de la Copa y perdió partidos por falta de personal competente.

Así las cosas me tengo que rendir a la evidencia de la venta del portugués y confiar en el trabajo que haga nuestro tridente fichador. En manos de Alemany, Longoria y Marcelino dejo depositadas mis ilusiones para la próxima campaña. De momento ya han hecho lo que querían y han sacado un porrón de millones a la escuadra italiana. Y negociando bien. En el fondo los italianos han sacado a relucir todos sus trucos para hacerse con Cancelo por un precio muy inferior y el Valencia sí que ha sabido mantener su postura y cobrar una leña por su traspaso.



40 son 40

Repasemos: a mí Cancelo me gusta y no entiendo que no esté en el Mundial, pero 40 millones son 40 millones y con ese dinero y una buena planificación este Valencia puede hacer virguerías de cara a la próxima temporada. Así las cosas tengo que reconocer que mis gustos futboleros también han aprendido que las cosas se pueden ver con los mismos ojos que nuestro triangulo fichador. Y ojo, el trapaso de Cancelo es importante, pero hay otro posible del que se habla poco en los últimos días.



El futuro de Zaza

Exacto, me refiero a un jugador que levanta pasiones entre una buena parte del valencianismo pero que en el fondo pasa como con Joao Cancelo: el Valencia CF estaría encantado de traspasarlo y cobrar una buena suma de euros para invertir en la plantilla que tendrá que componer el Valencia pensando ya en la próxima temporada. Últimamente poco se habla de Zaza aunque en los despachos sí se estará hablando y no poco de lo que va a pasar con el futuro de Zaza. Y miren, les voy a ser muy franco. Yo entiendo que el Valencia CF de la próxima temporada que va a tener que competir en tres competiciones distintas necesita a dos jugadores contrastados en el puesto de Zaza. Uno tiene toda la pinta de que va a ser ese delantero del Atlético de Madrid que responde al nombre de Kevin Gameiro.

Pero con todo y con eso a mí me sigue pareciendo muy insufiente invertir solo en ese jugador en la zona de ataque blanquinegra. Gameiro sí que sirve para completar una plantilla pero, por ejemplo, con Iago Aspas y Gameiro no solo completaríamos la plantilla, sino que daríamos un paso adelante importante. Pero antes, eso sí y aunque a la gente le duela, tenemos que colocar a Simone Zaza en la recta de salida. Es lo que hay.