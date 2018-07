Rodrigo bien vale un dineral

Lo digo como lo siento y de alguna forma me empuja la opinión pública. La verdad es que me gusta Rodrigo, me cae bien Rodrigo, pienso que es importante para el Valencia y sus aficionados y que incluso es importante para el propio Rodrigo. Recordemos que Rodrigo estuvo en Paterna antes de fichar por el Real Madrid y antes de jugar en el fútbol portugués. Pues bien, dicen, y dicen con fundamento, que el ínclito Lopetegui quiere a Rodrigo para su Real Madrid y eso solo quiere decir un par de cosas. Si el Madrid pasa por caja y paga la cláusula de rescisión de Rodrigo se ha acabado la discusión. Bueno, no, perdón, la cláusula la tiene que pagar el propio Rodrigo con la pasta del Real Madrid pero el que tiene que ejecutar la operación es el futbolista no el club comprador. Y segundo y más evidente, resulta que si el Madrid o Lopetegui sueltan un dineral por fichar ese delantero internacional del Valencia pues tendremos que soltarlo y meterse rápidamente toda la pasta en el bolsillo bien pra fichar a otro delantero y también para ahorrar unos euritos que le vendrían de cine al Valencia.



No estoy cabreado

Y les voy a ser sincero. Todo lo que venga del Real Madrid me suele producir agonía y cierta tristeza. Incluso dolor de cabeza. Pero esta vez no me siento cabreado. Creo que si Lopetegui tiene interés por Rodrigo lo primero que está haciendo es darle valor al propio Rodrigo. Y si lo ficha al precio de su cláusula o semejante al que estará haciendo un favor bien completo será al propio Valencia. Pienso, creo, argumento, que me da mucha pena que Rodrigo se vaya de este club... pero si eso significa darle a mi Valencia una inyección económica francamente importante -y siempre que el propio jugador se deje querer por el Real Madrid- en el fondo pienso que sería incluso una buena gestión para un Valencia que indudablemente tiene el cinturón apretado por las deudas heredadas de la gestión anterior. Un resumen, si el Madrid o Rodrigo pagan lo estipulado para que este salga del Valencia a mi me parece francamente bien. Pero ojo, si sucediera eso yo confío plenamente en Alemany y en sus buenas artes.

Del dineral de Rodrigo doy por sentado que el Valencia se guardaría una cantidad importante para ponerse al día en un montón de cosas y utilizaría otra cantidad importante para fichar un delantero centro del agrado de Marcelino. Así las cosas como ven no me sulfuro ni me vuelvo loco pensando en lo que pretenda ejecutar Lopetegui. Si Rodrigo se queda en el Valencia, me alegro... es un tipo que ma cae bien. Y si Rodrigo se marchara pagando un dineral y se pusiera a las órdenes de Lopetegui, me alegraría también... y confiaría en el buen uso que Alemany estuviera dispuesto a dar a todo ese dineral cobrado al equipo de Florentino y al exequipo de Cristiano Ronaldo. Así las cosas asunto concluido sin llevarme un fuerte dolor de cabeza. El Valencia lo mejor que hizo fue ponerle a Rodrigo una cláusula de rescisión francamente importante. Y por eso, y pensando en mañana, pase lo que pase, a mi me da igual. Si se queda, contento... y si se marcha dejando un dineral en nuestras manos contento también.



Y lo del río

Eso de correr por el cauce viejo del que fuera río Turia me parece francamente bien. Ver al Valencia corriendo por el río es casi un regalo para toda la ciudad que acude ahí para hacer deporte. Bien hecho.