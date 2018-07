Este es el plan del Valencia CF para fichar a André Gomes

Difícil pero no imposible. Así se puede resumir la operación André Gomes. Junto a Gonçalo Guedes el centrocampista portugués es en estos momentos una de las grandes obsesiones de Marcelino García Toral para reforzar el equipo. O mejor, no es una obsesión, es la guinda que el entrenador asturiano tiene pensada para el equipo. La operación es complicada pero lo cierto es que el Valencia CF maneja sus bazas y conviene tenerlas en cuenta. Como ya publicó SUPER hace unas semanas, el nombre de André Gomes se puso sobre la mesa ya en la primera reunión de planificación que hicieron los principales ejecutivos del Valencia en la parcela deportiva, es decir, el entrenador Marcelino García Toral, el director general Mateu Alemany y el jefe del área técnica Pablo Longoria. En su momento se desestimó el fichaje porque se consideraba que era imposible pero eso ahora ha cambiado. Se puede afirmar que fichar a André Gomes ha pasado de imposible a difícil, que no deja de ser un avance. Al respecto, la estrategia del Valencia CF es esperar para que conforme siga avanzando el tiempo pase de difícil a factible.

Y el motivo no es otro que económico. El Valencia sabe que las posibilidades que tiene de hacerse con André Gomes pasan por hacerlo en calidad de cedido en los días finales del mercado porque en estos momentos el FC Barcelona lo que quiere es vender al jugador. Pero ojo, es significativo lo que sobre el futbolista luso se viene publicando en la Ciudad Condal. Hace un mes las informaciones hablaban de que el Barça quería recuperar lo que pagó, que a día de hoy son 37 millones de euros, 35 de traspaso y dos en variables –uno por el reciente campeonato de Liga y otro por dos participaciones hasta octavos de final de la Liga de Campeones-. Pues bien, el pasado viernes, el diario Sport hablaba de que el club azulgrana pide ahora veinte millones de euros, síntoma de que pasan las semanas y las ofertas no llegan, y que hasta aceptaría 18 millones en traspaso y dos en variables por objetivos.



La gira por USA

En Barcelona se especula también con la posibilidad de que André no acuda a la gira que el Barça realizará por la costa oeste de Estados Unidos –tiene partidos amistosos los días 28 y 31 de julio y 4 de agosto- pero según ha podido saber SUPER, de momento parece complicado que el futbolista vaya a salir antes de esas fechas y en su cabeza está ir con el equipo a América.

En lo que a la intención de André se refiere el Valencia está bien colocado. La realidad es que el jugador no ve con malos ojos regresar a Mestalla si finalmente no tiene ninguna oferta que le guste a él y que convenza al FC Barcelona. El centrocampista luso es plenamente consciente de que ha fracasado en el Camp Nou y su objetivo ahora es realista, es decir, lo primero quiere hacer es recuperar la confianza como jugador de fútbol para regresar al nivel que le permitió fichar por un equipo como el Barça. Esto favorece a los intereses valencianistas porque André no se va a mover por dinero y porque no quiere dar un paso en falso ya que sabe que está a tiempo de engancharse al fútbol del máximo nivel pero para ello no puede equivocarse en su próximo destino.



El equipo idóneo

Y en ese contexto, emerge la figura del Valencia de Marcelino como el sitio ideal. Primero porque en Valencia André ha vivido sus mejores momentos como futbolista, y segundo porque a nadie en el mundo del fútbol se le escapa que Marcelino es un entrenador que se distingue por el mucho jugo y rendimiento que saca de los futbolistas. Sin ir más lejos, la temporada pasada un futbolista como Kondogbia, que estaba prácticamente desahuciado en el Inter de Milan, hizo una temporada extraordinaria. Otros jugadores como Garay, Parejo o Gayà han experimentado casos similares y eso, André lo sabe.