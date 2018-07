Will Thomas deja València y la Liga ACB...por ahora

Will Thomas deja València y la Liga ACB...por ahora I. HERNÁNDEZ

Will Thomas deja oficialmente el Valencia Basket y la Liga Endesa...al menos por el momento. Así se desprende después del inmovilismo ejercido por el jugador y su entorno en las últimas horas antes de que finalizase el período de 'tanteo' en la ACB pasada la medianoche de este sábado 14 de julio. Una postura hasta cierto punto esperada y que viene a confirmar la idea de que la próxima temporada jugará fuera de España. No obstante, hasta que no haya un nuevo contrato con otro equipo, esto es algo que tampoco se puede asegurar al cien por cien.

De hecho, existe incluso todavía la posibilidad de que pueda hacerlo en la Liga ACB, aunque con una complejidad máxima en la que el Valencia Basket siempre tendría la sartén cogida por el mango. Es la consecuencia directa en la reglamentación del torneo llegados a este punto. En este sentido, Will Thomas sólo tiene dos opciones para poder jugar en la Liga Endesa la próxima campaña. Ambas poco probables aunque factibles en un momento dado.

La primera es hacerlo con el Valencia Basket, con el que debería llegar a un nuevo acuerdo para unir sus caminos. Y es que una vez superado el derecho de tanteo, los taronja ya no tienen obligación alguna de respetar y mantener el contrato presentado ante la ACB –algo que sí tenían hasta las 00:00 horas de anoche–.

La segunda opción para jugar en España sería llegando a un acuerdo con otro club. Sin embargo, eso no bastaría pues la próxima campaña la entidad taronja puede ejercer el 'derecho de bloqueo' con el de Baltimore. Es decir, que para que pueda jugar en otro club de la ACB éste debe recibir el visto bueno de los de La Fonteta. Algo que, lógicamente, obligaría a llegar a un acuerdo económico previo pues, de lo contrario, no podría actuar en la competición.

Además, una vez finalizado el plazo del tanteo en la ACB sin que Will Thomas aceptase la propuesta taronja ni presentase la de otro club, el Valencia Basket se aseguró los derechos del jugador para las próximas temporadas. Es decir, que igualando cualquier oferta de un club de la Liga Endesa estaría obligado a jugar en València. Algo similar a lo sucedido con Víctor Claver hace dos años antes de que sus derechos fueran cedidos al FC Barcelona a cambio de dos millones de euros.

Más allá de esta circunstancia, todo el destino del de Baltimore no apunta a la ACB esta temporada. Aún así, por otra parte, sorprende la lentitud y los plazos con los que se está moviendo en el mercado.