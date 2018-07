La multimillonaria factura del Chelsea al Madrid por sus dos estrellas

Las palabras de Eden Hazard y las de Thibaut Courtois desde hace muchos meses cobran fuerza una vez ha concluido el Mundial de Rusia 2018. Los dos futbolistas del Chelsea están como locos por la música de cara a salir este verano de Stamford Bridge después de que los 'blues' no se hayan clasificado para la próxima edición de la Champions League. Ante los rumores el Chelsea lo tiene claro y el traspaso de ambos jugadores gira en torno a los 250 millones de euros.

El equipo que está detrás de ellos es el Real Madrid. Florentino Pérez tiene dinero fresco encima de la mesa después de la salida de Cristiano Ronaldo y además la necesidad de dar un golpe de efecto en el mercado es algo que habitualmente le gusta al presidente de la casa merengue. Por ahora Mbappé ya le ha dado la primera respuesta negativa para cambiar de aires.

«Después de seis maravillosos años en el Chelsea es tiempo de descubrir algo diferente. Después de este Mundial decidiré si me voy o no, pero la última palabra es del Chelsea y si me dejan salir sabéis cuál sería mi destino preferido», explicó Eden Hazard al término de la final de consolación del pasado sábado. El Real Madrid sabe que tendrá que gastarse dinero para traer a estrellas al Bernabéu, concretamente 225 millones de euros. El Chelsea no ve con malos ojos la salida del belga pero lo equipara al fichaje de Neymar el pasado verano por el París SG.

La situación de Courtois es algo más sencilla. El recién nombrado 'Guante de Oro' de la Copa del Mundo finaliza contrato en el verano de 2019. Por ello el Chelsea y Abramovich han rebajado el precio entre treinta y cuarenta millones. Esta será la última ocasión en la que el club londinense pueda sacar tajada por el futbolista, que desde que salió del Atlético siempre ha deslizado su voluntad de regresar a Madrid junto a su familia.